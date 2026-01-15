আচরণবিধি ভঙ্গ করায় কৃষক দল নেতাকে জরিমানা

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মকছেদুল মোমিনকে দুই হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আব্দুল্লাহ আল ফারুক তাঁকে এই জরিমানা করেন।
জানা গেছে, মঙ্গলবার উপজেলার সুন্দরপুর এলাকায় খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনায় এক দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ওই দোয়া মাহফিলে উপজেলা কৃষক দল নেতা মকছেদুল মোমিন ধানের শীষের প্রার্থী রাশেদ খাঁনকে উদ্দেশে বলেন, ‘একজন ভণ্ড, চরিত্রহীন উন্মাদ কোনো দিন কখনো রাজনীতি প্রস্ফুটিত করতে পারে না। এখনই হুংকার দিয়ে কথা বলে, কার বিরুদ্ধে হুমকি দেয়। আপনার হুমকি আমরা মানি না। আপনার হুমকি যেখানে বাড়ি, সেখানে দিয়েছিলেন; পাছায় লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। ঝিনাইদহ-২-এ ছিলেন—দুইয়ে যান।’ তাঁর এই বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়।
এ বিষয়ে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আব্দুল্লাহ আল ফারুক আজকের পত্রিকাকে বলেন, নির্বাচনী আচরণবিধি অনুযায়ী উসকানিমূলক ও ব্যঙ্গাত্মক বক্তব্য প্রদান করায় তাঁকে এই জরিমানা করা হয়। পরবর্তীকালে এ রকম বক্তব্য না দেওয়ার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে যোগ করেন তিনি।
নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মকছেদুল মোমিনকে দুই হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আব্দুল্লাহ আল ফারুক তাঁকে এই জরিমানা করেন।
জানা গেছে, মঙ্গলবার উপজেলার সুন্দরপুর এলাকায় খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনায় এক দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ওই দোয়া মাহফিলে উপজেলা কৃষক দল নেতা মকছেদুল মোমিন ধানের শীষের প্রার্থী রাশেদ খাঁনকে উদ্দেশে বলেন, ‘একজন ভণ্ড, চরিত্রহীন উন্মাদ কোনো দিন কখনো রাজনীতি প্রস্ফুটিত করতে পারে না। এখনই হুংকার দিয়ে কথা বলে, কার বিরুদ্ধে হুমকি দেয়। আপনার হুমকি আমরা মানি না। আপনার হুমকি যেখানে বাড়ি, সেখানে দিয়েছিলেন; পাছায় লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। ঝিনাইদহ-২-এ ছিলেন—দুইয়ে যান।’ তাঁর এই বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়।
এ বিষয়ে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আব্দুল্লাহ আল ফারুক আজকের পত্রিকাকে বলেন, নির্বাচনী আচরণবিধি অনুযায়ী উসকানিমূলক ও ব্যঙ্গাত্মক বক্তব্য প্রদান করায় তাঁকে এই জরিমানা করা হয়। পরবর্তীকালে এ রকম বক্তব্য না দেওয়ার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে যোগ করেন তিনি।
নওগাঁয় সেতু থেকে নিজের ১৬ মাস বয়সী শিশুকে নদীতে ছুড়ে ফেলে থানায় হাজির হয়েছেন এক নারী। আজ বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুরে পত্নীতলা উপজেলায় এ ঘটনা ঘটে। পত্নীতলা সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম বলেন, ওই নারীর পরিবারের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন তাঁরা।৩ মিনিট আগে
দেশে আসন্ন পবিত্র রমজান মাসকে সামনে রেখে লাইটার জাহাজ সংকট নিরসনে কঠোর অবস্থান নিয়েছে সরকার। আমদানিকারকদের একটি অংশ কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নৌপথে ব্যবহৃত লাইটার জাহাজগুলোকে অবৈধভাবে ভাসমান গুদাম হিসেবে ব্যবহার করায় সৃষ্টি হওয়া সংকট মোকাবিলায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।২৫ মিনিট আগে
ফরিদপুরে নগরকান্দা উপজেলায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ ১১ দলের এক ইউনিয়ন নির্বাচন কমিটির আহ্বায়ককে কুপিয়ে ও হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে জখম করা হয়েছে। ভুক্তভোগীর পরিবারের দাবি, তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গতকাল বুধবার রাতে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের লোকজন তাঁর ওপর হামলা চালিয়েছে।৩৪ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনের বগি বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনা ঢাকা-ময়মনসিংহ রেল যোগাযোগ দুই ঘণ্টা বন্ধ ছিল। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) বেলা সোয়া ৩টার দিকে গফরগাঁও উপজেলার পাগলা থানার মশাখালী রেলস্টেশনের আউটার দেউলপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে