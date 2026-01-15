Ajker Patrika

আচরণবিধি ভঙ্গ করায় কৃষক দল নেতাকে জরিমানা

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মকছেদুল মোমিনকে দুই হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আব্দুল্লাহ আল ফারুক তাঁকে এই জরিমানা করেন।

জানা গেছে, মঙ্গলবার উপজেলার সুন্দরপুর এলাকায় খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনায় এক দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ওই দোয়া মাহফিলে উপজেলা কৃষক দল নেতা মকছেদুল মোমিন ধানের শীষের প্রার্থী রাশেদ খাঁনকে উদ্দেশে বলেন, ‘একজন ভণ্ড, চরিত্রহীন উন্মাদ কোনো দিন কখনো রাজনীতি প্রস্ফুটিত করতে পারে না। এখনই হুংকার দিয়ে কথা বলে, কার বিরুদ্ধে হুমকি দেয়। আপনার হুমকি আমরা মানি না। আপনার হুমকি যেখানে বাড়ি, সেখানে দিয়েছিলেন; পাছায় লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। ঝিনাইদহ-২-এ ছিলেন—দুইয়ে যান।’ তাঁর এই বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়।

এ বিষয়ে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আব্দুল্লাহ আল ফারুক আজকের পত্রিকাকে বলেন, নির্বাচনী আচরণবিধি অনুযায়ী উসকানিমূলক ও ব্যঙ্গাত্মক বক্তব্য প্রদান করায় তাঁকে এই জরিমানা করা হয়। পরবর্তীকালে এ রকম বক্তব্য না দেওয়ার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলে যোগ করেন তিনি।

ঝিনাইদহ জরিমানা আচরণবিধি কৃষক
