চলন্ত বাসে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নারী, চালকসহ আটক ৩

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি
ঢাকার কলোনি-আশুলিয়া মহাসড়কে চলন্ত বাসে এক নারী যাত্রী দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় টাঙ্গাইল থেকে বাসের চালকসহ তিনজনকে আটক করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুরে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের করটিয়া আন্ডারপাস এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন বাসের চালক মো. আলতাফ (২৫), সহকারী মো. সাগর (২৪) ও চালকের সহযোগী মো. রাব্বি (২১)। আলতাফের বাড়ি দিনাজপুর, সাগরের বাড়ি ফরিদপুর এবং রাব্বির বাড়ি হবিগঞ্জে বলে জানা গেছে।
এলেঙ্গা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শরীফ জানান, গতকাল বুধবার রাতে ভুক্তভোগী নারী ঢাকা থেকে আশুলিয়া যাওয়ার জন্য সাভার পরিবহনের বাসটিতে ওঠেন। বাসে তখন দুজন যাত্রী ছিলেন। পরে যাত্রীরা নেমে যাওয়ার পর ওই নারীকে জোর করে আটকে রেখে স্বর্ণালংকার, টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেন বাসের চালক-সহকারীরা। পরে বাসটি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে থাকে এবং রাতভর নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ করা হয়। একপর্যায়ে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের ঢাকাগামী লেনের করটিয়া আন্ডারপাস এলাকায় বাসটি দাঁড়ালে হাইওয়ে পুলিশ সন্দেহবশত বাসটিকে আটকায়। পরে জিজ্ঞাসাবাদের বরাতে চালকসহ তিনজনকে আটক করে জেলা পুলিশকে জানালে সদর থানার পুলিশ তাঁদের হেফাজতে নেয়।
ঢাকার কলোনি-আশুলিয়া মহাসড়কে চলন্ত বাসে এক নারী যাত্রী দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় টাঙ্গাইল থেকে বাসের চালকসহ তিনজনকে আটক করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুরে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের করটিয়া আন্ডারপাস এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন বাসের চালক মো. আলতাফ (২৫), সহকারী মো. সাগর (২৪) ও চালকের সহযোগী মো. রাব্বি (২১)। আলতাফের বাড়ি দিনাজপুর, সাগরের বাড়ি ফরিদপুর এবং রাব্বির বাড়ি হবিগঞ্জে বলে জানা গেছে।
এলেঙ্গা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শরীফ জানান, গতকাল বুধবার রাতে ভুক্তভোগী নারী ঢাকা থেকে আশুলিয়া যাওয়ার জন্য সাভার পরিবহনের বাসটিতে ওঠেন। বাসে তখন দুজন যাত্রী ছিলেন। পরে যাত্রীরা নেমে যাওয়ার পর ওই নারীকে জোর করে আটকে রেখে স্বর্ণালংকার, টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেন বাসের চালক-সহকারীরা। পরে বাসটি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে থাকে এবং রাতভর নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ করা হয়। একপর্যায়ে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের ঢাকাগামী লেনের করটিয়া আন্ডারপাস এলাকায় বাসটি দাঁড়ালে হাইওয়ে পুলিশ সন্দেহবশত বাসটিকে আটকায়। পরে জিজ্ঞাসাবাদের বরাতে চালকসহ তিনজনকে আটক করে জেলা পুলিশকে জানালে সদর থানার পুলিশ তাঁদের হেফাজতে নেয়।
নওগাঁয় সেতু থেকে নিজের ১৬ মাস বয়সী শিশুকে নদীতে ছুড়ে ফেলে থানায় হাজির হয়েছেন এক নারী। আজ বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুরে পত্নীতলা উপজেলায় এ ঘটনা ঘটে। পত্নীতলা সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম বলেন, ওই নারীর পরিবারের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন তাঁরা।৩ মিনিট আগে
দেশে আসন্ন পবিত্র রমজান মাসকে সামনে রেখে লাইটার জাহাজ সংকট নিরসনে কঠোর অবস্থান নিয়েছে সরকার। আমদানিকারকদের একটি অংশ কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নৌপথে ব্যবহৃত লাইটার জাহাজগুলোকে অবৈধভাবে ভাসমান গুদাম হিসেবে ব্যবহার করায় সৃষ্টি হওয়া সংকট মোকাবিলায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।২৬ মিনিট আগে
ফরিদপুরে নগরকান্দা উপজেলায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ ১১ দলের এক ইউনিয়ন নির্বাচন কমিটির আহ্বায়ককে কুপিয়ে ও হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে জখম করা হয়েছে। ভুক্তভোগীর পরিবারের দাবি, তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গতকাল বুধবার রাতে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের লোকজন তাঁর ওপর হামলা চালিয়েছে।৩৫ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনের বগি বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনা ঢাকা-ময়মনসিংহ রেল যোগাযোগ দুই ঘণ্টা বন্ধ ছিল। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) বেলা সোয়া ৩টার দিকে গফরগাঁও উপজেলার পাগলা থানার মশাখালী রেলস্টেশনের আউটার দেউলপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে