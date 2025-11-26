Ajker Patrika

‎রাবিতে পরিবেশবান্ধব ইলেকট্রিক গাড়ি চালু

রাবি প্রতিনিধি  
আজ সকালে রাবিতে রুয়া সভাপতি রফিকুল ইসলাম খান এবং উপাচার্য সালেহ্ হাসান নকীব ৫টি ইলেকট্রিক গাড়ি উদ্বোধন করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ সকালে রাবিতে রুয়া সভাপতি রফিকুল ইসলাম খান এবং উপাচার্য সালেহ্ হাসান নকীব ৫টি ইলেকট্রিক গাড়ি উদ্বোধন করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসে যাতায়াতের সুবিধার্থে পরীক্ষামূলকভাবে ইলেকট্রিক কার (ই-কার) চালু করেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন (রুয়া)। আজ ‎বুধবার (২৬ নভেম্বর) সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে রুয়া সভাপতি মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান এবং উপাচার্য সালেহ্ হাসান নকীব পাঁচটি ইলেকট্রিক গাড়ি উদ্বোধন করেন।‎

রুয়া সভাপতি রফিকুল ইসলাম খান বলেন, ‘দেশের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এখানে রুয়ার আনুষ্ঠানিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। দেশের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের রুয়ার কমিটিগুলো অ্যাডহক পদ্ধতিতে গঠিত হয়েছে। আর আমরা জানি যে এই ধরনের কমিটি দ্বারা কখনো সংস্কার কার্য সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়। আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একটি সংস্কার হলো এই ই-কার। যা শিক্ষার্থীদের যাতায়াতে কষ্ট অনেকটা লাঘব করবে।’ ‎

রফিকুল ইসলাম আর‌ও বলেন, ‘মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তির ব্যবস্থা করার জন্য‌ও আমরা কাজ করছি। রুয়া সর্বদাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করবে।’‎

‎উপাচার্য সালেহ্ হাসান নকীব বলেন, ‘অনেক চড়াই-উতরাই শেষে আমরা একটি রুয়া পেয়েছি, যারা শুধু ই-কার নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের কাজ করেছে। তাদের পরিবেশবান্ধব কাজ অব্যাহত রয়েছে।’‎

‎উপাচার্য আর‌ও বলেন, ‘এটা তো মাত্র শুরু। আমরা আশা করি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন যে স্থানে দেখতে চেয়েছি, তা এই অ্যাসোসিয়েশনের সময়ে দেখতে পারব। তারা দেশের একটি আদর্শ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন হিসেবে নিজেদেরকে প্রমাণ করবে।’‎

‎এ সময় উপ-উপাচার্যদ্বয় অধ্যাপক মোহাম্মদ মাঈন উদ্দীন (প্রশাসন), অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন খান (শিক্ষা), বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও রাকসুর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষার্থীক্যাম্পাসরাবিরাজশাহী বিভাগজেলার খবররাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
গুলশানে প্লট দখল মামলায় সালাম মুর্শেদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন পেছাল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর গুলশানে ২৭ কাঠার একটি সরকারি পরিত্যক্ত প্লট জালিয়াতির মাধ্যমে আত্মসাতের মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য এবং বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সাবেক সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট সালাম মুর্শেদীসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের শুনানি পিছিয়েছে। আজ বুধবার ঢাকার বিশেষ জজ-৯ এর ভারপ্রাপ্ত বিচারক আগামী বছরের ২৪ ফেব্রুয়ারি শুনানির দিন ধার্য করেন।

এর আগে আজ অভিযোগ গঠন বিষয়ে শুনানির জন্য দিন ধার্য করা হয়েছিল। কিন্তু বিচারক অন্যত্র বদলি হওয়ার কারণে ভারপ্রাপ্ত বিচারক পরবর্তী শুনানির তারিখ ধার্য করেন।

মামলার অপর আসামিরা হলেন— রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যান হুমায়ুন খাদেম ও প্রকৌশলী এম আজিজুল হক, সাবেক উপপরিচালক (এস্টেট) মো. আজহারুল ইসলাম ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক মো. হাবিব উল্লাহ, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সাবেক সহকারী সচিব আবদুস সোবহান, কক্সবাজারের রামুর বাসিন্দা মীর মোহাম্মদ হাসান ও তাঁর ভাই মীর মো. নুরুল আফছার, ইফফাত হক ও তাঁর স্বামী মোহাম্মদ আব্দুল মঈন, নুরুল হক, রহমান ভূঁইয়া এবং মাহবুবুল হক।

গত ১৯ অক্টোবর অভিযোগ গঠন বিষয়ে শুনানির দিন ধার্য ছিল। ওইদিন আসামি ইফফাত হক ও তাঁর স্বামী মোহাম্মদ আব্দুল মঈনকে মামলার দায় থেকে অব্যাহতি চেয়ে শুনানি করেন ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল। অপরদিকে সালাম মুর্শেদীসহ ৪ জনের পক্ষে অভিযোগ গঠন শুনানি পেছানোর জন্য আবেদন করা হয়। ওইদিন শুনানির তারিখ পরিবর্তন করা হয়।

গুলশান-২ নম্বরের ১০৪ নম্বর সড়কের পরিত্যক্ত প্লট দখলের অভিযোগে রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যানসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে ২০২৪ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি মামলা করে দুদক। পরে গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর সালাম মুর্শেদীসহ ১৩ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে দুদক।

মামলার অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে ও সরকারি কর্মচারী হয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন এবং অসৎ উদ্দেশ্যে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত গেজেটে খ-তালিকাভুক্ত গুলশান আবাসিক এলাকার সিইএন(ডি) ২৭ নম্বর, হোল্ডিং নম্বর-২৯, রোড নম্বর-১০৪ প্লটটি পরিত্যক্ত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও অবমুক্তকরণ ছাড়াই জাল জালিয়াতির মাধ্যমে মিথ্যা রেকর্ডপত্র তৈরি করেন। যা পরে হস্তান্তর অনুমতি ও নামজারি অনুমোদন করার মাধ্যমে সরকারি সম্পত্তি আত্মসাতের সুযোগ তৈরি করে। পরে সালাম মুর্শিদী ভোগ দখল করতে থাকেন।

উল্লেখ্য, গত বছরের ১ অক্টোবর সালাম মুর্শেদীকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর থেকে তিনি কারাগারে রয়েছেন।

গুলশানঢাকা জেলারাজধানীঢাকা বিভাগমামলাঅভিযোগজেলার খবর
দাঁড়িয়ে থাকা মোটরসাইকেলে সিএনজি অটোরিকশার ধাক্কা, শিক্ষক নিহত

কাজীপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি
তৌহিদুল ইসলাম সম্রাট। ছবি: সংগৃহীত
তৌহিদুল ইসলাম সম্রাট। ছবি: সংগৃহীত

সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে দাঁড়িয়ে থাকা মোটরসাইকেলে সিএনজিচালিত অটোরিকশার ধাক্কায় এক স্কুলশিক্ষক নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার উপজেলার আলমপুর চৌরাস্তা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়ের সামনে রাস্তায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ওই স্কুলশিক্ষকের নাম তৌহিদুল ইসলাম সম্রাট (৩১)। তিনি উপজেলার ভানুডাঙ্গা গ্রামের শাজাহান আলীর ছেলে এবং হাটশিরা লক্ষ্মীপুর দ্বিমুখী উচ্চবিদ্যালয়ের গণিতের শিক্ষক।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাত ৯টায় নিজ বাড়ি থেকে উপজেলার আলমপুর চৌরাস্তায় মোটরসাইকেল চালিয়ে যান তৌহিদুল ইসলাম। এরপর আলমপুর চৌরাস্তা প্রাণিসম্পদ কার্যালয়ের সামনে রাস্তার পাশে মোটরসাইকেল থামিয়ে তাঁর ওপরে বসে ছিলেন তিনি। এ সময় একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা তাঁকে পেছন থেকে সজোরে থাক্কা দিয়ে সিরাজগঞ্জের দিকে চলে যায়। এতে রাস্তার ওপর পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন তৌহিদুল ইসলাম। তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় বাসিন্দারা কাজীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। উন্নত চিকিৎসার জন্য রাতেই বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে গভীর রাতে তিনি মারা যান।

আজ বুধবার বিকেলে কাজীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূরে আলম জানান, ওই সিএনজি অটোরিকশাচালকের নাম ফারুক শেখ (৪১)। তিনি সদর থানার বনবাড়িয়া দিঘলকান্দি গ্রামের মৃত সানাউল্লাহ শেখের ছেলে। নিহত ব্যক্তির পরিবার এখনো মামলা করেনি। সিএনজি অটোরিকশাচালককে আটকের চেষ্টা চলছে।

সিরাজগঞ্জশিক্ষকনিহতসিএনজিরাজশাহী বিভাগকাজীপুরমোটরসাইকেল
ফরিদপুরে ধর্ষণ মামলায় চাচার আমৃত্যু কারাদণ্ড

প্রতিনিধি (ফরিদপুর)
আপডেট : ২৬ নভেম্বর ২০২৫, ১৭: ৫৮
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

ফরিদপুরে তিন বছরের শিশুকে ধর্ষণের অপরাধে মুরাদ খন্দকার (৪০) নামের এক ব্যক্তিকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ২ লাখ টাকা জরিমানার আদেশ দেওয়া হয়েছে। মুরাদ খন্দকার ভাঙ্গা উপজেলার বাসিন্দা ও শিশুটির সম্পর্কে চাচাতো চাচা।

আজ বুধবার (২৬ নভেম্বর) বেলা আড়াইটার দিকে ট্রাইব্যুনালের বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) শামীমা পারভীন এ রায় ঘোষণা করেন। এ সময় আসামি পলাতক থাকায় গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়া হয়।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, ২০১৯ সালের ১৫ মে বিকেলে শিশুটিকে তাঁর বসতঘরে নিয়ে ধর্ষণ করেন। পরে শিশুটির রক্তক্ষরণ হলে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস (ওসিসি) সেন্টারে ভর্তি করা হয়। এ ঘটনার পরের দিন ভাঙ্গা থানায় শিশুটির বাবা নারী ও শিশু ধর্ষণ দমন আইনে মামলা করেন। এ মামলায় ওই বছর গ্রেপ্তার হলেও পরে আসামি জামিনে বের হন।

রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করে ট্রাইব্যুনালের সরকারি কৌঁসুলি গোলাম রব্বানী ভূঁইয়া রতন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ধর্ষণের অভিযোগটি সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারক আসামিকে আমৃত্য কারাদণ্ড দেন।

ফরিদপুরধর্ষণকারাদণ্ডঢাকা বিভাগফরিদপুর সদরজেলার খবরশিশু
জব্দ করা সরকারি ১৭ টন চাল নিলামে বিক্রি

কাজীপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি 
সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে জব্দ করা প্রায় সাড়ে ১৭ টন সরকারি চাল উন্মুক্ত নিলামে বিক্রি। ছবি: আজকের পত্রিকা
সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে জব্দ করা প্রায় সাড়ে ১৭ টন সরকারি চাল উন্মুক্ত নিলামে বিক্রি। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে আলাদাভাবে জব্দ করা প্রায় সাড়ে ১৭ টন সরকারি চাল উন্মুক্ত নিলামে বিক্রি করেছে প্রশাসন। একই অনুষ্ঠানে ৩০৩টি খালি বস্তারও নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। আজ বুধবার দুপুরে উপজেলা খাদ্যগুদাম চত্বরে এই উন্মুক্ত নিলাম হয়।

নিলাম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নিলাম কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোস্তাফিজুর রহমান। প্রথম দফায় চালের নিলামে অংশ নেন ৩০ জন ব্যবসায়ী, দ্বিতীয় দফায় ২৪ জন এবং খালি বস্তার নিলামে অংশ নেন ১৩ জন।

উপজেলা খাদ্যগুদাম সূত্রে জানা গেছে, প্রায় তিন মাস আগে দুই ধাপে মোট সাড়ে ১৭ টন সরকারি চাল জব্দ করে প্রশাসন। নিয়ম অনুযায়ী এসব চাল উন্মুক্ত নিলামে বিক্রি করা হয়। এর আগে নিলাম বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল।

প্রথম দফায় ১১ দশমিক ৪৭ টন চাল প্রতি কেজি ২৪ টাকা ২০ পয়সা দরে সর্বোচ্চ দরদাতা এনামুল হক কিনে নেন। দ্বিতীয় দফায় ৫ দশমিক ৫৫ টন চাল প্রতি কেজি ২৪ টাকা ১০ পয়সা দরে কিনে নেন সর্বোচ্চ দরদাতা নজরুল ইসলাম। পরে ১৪ টাকা ১৫ পয়সা দরে ৩০৩টি খালি বস্তা কিনে নেন সর্বোচ্চ দরদাতা হাসান আলী। নিলাম থেকে ভ্যাট-ট্যাক্সসহ মোট ৫ লাখ ১৬ হাজার ৬৭০ টাকা রাজস্ব আয় হয়। আগামী তিন কর্মদিবসের মধ্যে নিলামে বিজয়ীরা নিয়ম অনুযায়ী মালামাল বুঝে নেবেন।

উন্মুক্ত নিলাম অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নিলাম কমিটির সদস্যসচিব ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূরে আলম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাঈমা জাহান সুমাইয়া, উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তা শফিকুল আলম, খাদ্য পরিদর্শক ওলিউর রহমানসহ অনেকে।

সিরাজগঞ্জপ্রশাসনকাজীপুরচালসিরাজগঞ্জ সদর
