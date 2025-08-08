Ajker Patrika
লালপুরে প্রাইভেট কারে যুবককে গলা কেটে হত্যা

নাটোর প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৮ আগস্ট ২০২৫, ০০: ৩৫
প্রতীকী ছবি
নাটোরের লালপুরের গোপালপুরে নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলস হাইস্কুলের পাশে প্রাইভেট কারে সাইদুর রহমান (৩৫) নামের এক যুবককে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। নিহত সাইদুর কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলার বামনগ্রামের আলতাফ হোসেনের ছেলে। পুলিশের ধারণা, নিহত সাইদুর একজন পেশাদার গাড়িচালক।

আজ বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) রাত ১০টার দিকে লালপুর-গোপালপুর আঞ্চলিক সড়কে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাতে লালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম সাংবাদিকদের জানান, রাত ১০টার দিকে নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলস হাইস্কুলসংলগ্ন রাস্তার পাশে থেমে থাকা একটি প্রাইভেট কার থেকে চিৎকারের আওয়াজ শুনতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা।

এ সময় দূর থেকে তাঁরা এগিয়ে এসে গাড়ির পাশে রাস্তায় গলা কাটা অবস্থায় এক ব্যক্তির মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। তাঁরা পুলিশে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মরদেহ উদ্ধার ও পরিচয় শনাক্ত করে। নিহত সাইদুরের মরদেহ লালপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মর্গে রাখা হয়েছে।

ওসি জানান, সাইদুর রহমান একজন পেশাদার গাড়িচালক বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। কী কারণে এ ঘটনা ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের ধরতে পুলিশ অভিযান শুরু করেছে।

নাটোরহত্যালালপুররাজশাহী বিভাগজেলার খবর
