Ajker Patrika
রাজবাড়ী

দৌলতদিয়ায় বাসডুবি: ৩০ ফুট পানির নিচ থেকে আরেক লাশ উদ্ধার, নিহত বেড়ে ২৬

আব্দুর রাজ্জাক, দৌলতদিয়া ঘাট থেকে
আপডেট : ২৬ মার্চ ২০২৬, ১৭: ৪৭
রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ঘাটে বাস দুর্ঘটনায় নিখোঁজ ব্যক্তিদের আজ বৃহস্পতিবারও উদ্ধার কার্যক্রম চলছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়া ফেরি ঘাটে পদ্মা নদীতে পড়ে যাওয়া বাসের আরও এক যাত্রীর লাশ উদ্ধার করেছেন ডুবুরিরা। আজ বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) সকালে নদীর ৩০ ফুট গভীর থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়। এ নিয়ে গতকাল বুধবারের ওই দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২৬ জনে দাঁড়াল।

কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলা থেকে ঢাকার উদ্দেশ ছেড়ে আসা সৌহার্দ্য পরিবহনের যাত্রীবাহী একটি বাস বুধবার বিকেল ৫টার দিকে দৌলতদিয়ার ফেরিঘাটের পন্টুন থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পদ্মায় পড়ে যায়। ঘটনাটি ঘটে ৩ নম্বর ঘাটে। বাসটিতে অন্তত ৫০ জন যাত্রী ছিলেন বলে জানা গেছে।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে সরেজমিনে দেখা যায়, দুর্ঘটনাস্থলে নিখোঁজ বাসযাত্রীদের স্বজনেরা আহাজারি করছিলেন। সেখানে মজনু মিয়া নামের এক ব্যক্তি তাঁর ছেলে উজ্জলের অপেক্ষা করছিলেন। তখনো নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ডের ডুবুরি দল উদ্ধার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছিলেন। একপর্যায়ে ডুবুরি দলের সদস্যরা পদ্মার ৩০ ফুট পানির নিচ থেকে উজ্জলের লাশ উদ্ধার করে কুলে নিয়ে আসেন। এ সময় শোকাহত স্বজনদের কান্নায় পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে।

দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে বাসডুবি: নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২৩দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে বাসডুবি: নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২৩

সর্বশেষ লাশ উদ্ধার হওয়া ব্যক্তির নাম উজ্জল হোসেন (৩৫)। তিনি একজন ফল ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি রাজবাড়ীর কালুখালী উপজেলার ঝাও গ্রামের মজনু মিয়ার ছেলে।

মজনু মিয়া জানান, উজ্জলের সন্ধান পেতে বুধবার রাত থেকেই তিনি ও তাঁর স্বজনেরা ঘাটে অপেক্ষা করছিলেন।

মজনু মিয়া বলেন, ঈদে আমার ছেলে বাড়ি আসে। আমাদের সঙ্গে ঈদ করে বুধবার বিকেলে ঢাকায় ফিরছিল। তখনো জানতাম না, আমার ছেলে ওই গাড়ির ভেতরে ছিল। রাতে তাঁর ফোন বন্ধ পাওয়ায় সন্দেহ হলে আমরা পরিবারের সদস্যরা ঘাটে চলে আসি। রাতভর ছেলের খোঁজে কাটিয়ে দিই এখানে। এরপর সকালে আমার ছেলের লাশ পানি থেকে উদ্ধার করে ডুবুরি দল।

ফেরিতে ওঠার সময় পদ্মা নদীতে বাস: অধিকাংশ যাত্রী নিখোঁজ, চলছে উদ্ধার অভিযানফেরিতে ওঠার সময় পদ্মা নদীতে বাস: অধিকাংশ যাত্রী নিখোঁজ, চলছে উদ্ধার অভিযান

সোনার দাম দীর্ঘমেয়াদি পতনে যাচ্ছে

সোনার দাম দীর্ঘমেয়াদি পতনে যাচ্ছে

ইরানিদের রাস্তায় নামানোর পরিকল্পনা ছিল নেতানিয়াহুর, ‘কচুকাটা’ হওয়ার ভয়ে প্রত্যাখ্যান ট্রাম্পের

ইরানিদের রাস্তায় নামানোর পরিকল্পনা ছিল নেতানিয়াহুর, ‘কচুকাটা’ হওয়ার ভয়ে প্রত্যাখ্যান ট্রাম্পের

দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে বাসডুবি: বেঁচে ফিরলেন খোকসার খাইরুল, ছিনিয়ে নিয়েছে মোবাইল ফোন

দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে বাসডুবি: বেঁচে ফিরলেন খোকসার খাইরুল, ছিনিয়ে নিয়েছে মোবাইল ফোন

উত্তরায় শরীর থেকে মন আলাদা করা ‘কেটামিন’ তৈরি করতেন ৩ চীনা নাগরিক, যেত শ্রীলঙ্কায়

উত্তরায় শরীর থেকে মন আলাদা করা ‘কেটামিন’ তৈরি করতেন ৩ চীনা নাগরিক, যেত শ্রীলঙ্কায়

ভোলা সদর হাসপাতাল: বাড়তি খরচে নাকাল রোগী

ভোলা সদর হাসপাতাল: বাড়তি খরচে নাকাল রোগী

চট্টলা এক্সপ্রেস ট্রেনের বগিতে আগুন, খতিয়ে দেখবে চার সদস্যের কমিটি

চট্টলা এক্সপ্রেস ট্রেনের বগিতে আগুন, খতিয়ে দেখবে চার সদস্যের কমিটি

ফেরিঘাটে বাসডুবি: জাবি শিক্ষার্থী রাইয়ান ও তাঁর মা-ভাগনের লাশ দাফন

ফেরিঘাটে বাসডুবি: জাবি শিক্ষার্থী রাইয়ান ও তাঁর মা-ভাগনের লাশ দাফন

ফেরিঘাটে বাসডুবি: পরিদর্শনে এসে যা বললেন বিআইডব্লিউটিসির চেয়ারম্যান

ফেরিঘাটে বাসডুবি: পরিদর্শনে এসে যা বললেন বিআইডব্লিউটিসির চেয়ারম্যান

টুঙ্গিপাড়ায় মাদ্রাসাছাত্রের বাড়িতে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় মামলা দায়ের

টুঙ্গিপাড়ায় মাদ্রাসাছাত্রের বাড়িতে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় মামলা দায়ের