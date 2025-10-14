Ajker Patrika
> সারা দেশ

রাজবাড়ীতে মাইক্রোবাসচাপায় এক ব্যক্তি নিহত

রাজবাড়ী প্রতিনিধি
আব্দুল হান্নান। ছবি: সংগৃহীত
আব্দুল হান্নান। ছবি: সংগৃহীত

রাজবাড়ীর শ্রীপুরে রাস্তা পার হওয়ার সময় মাইক্রোবাসের চাপায় আব্দুল হান্নান নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। দুপুরে সদর উপজেলার শ্রীপুর এলাকার রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ওই ব্যক্তি পাংশা উপজেলার বাহাদুরপুর ইউনিয়নের সেনগ্রামের বাসিন্দা।

নিহত ব্যক্তির ভাতিজা তুষার আহম্মেদ জানায়, ‘তার কাকা আব্দুল হান্নান পাংশা সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে দলিল লেখক ছিলেন। আজ সকালে সে প্রয়োজনীয় কাজে জেলা সাবরেজিস্ট্রার অফিসে আসেন। দুপুরে কাজ শেষে পাংশা ফিরছিলেন। রেজিস্ট্রার অফিসের সামনে রাস্তা পার হওয়ার সময় গোয়ালন্দ মোড়গামী একটি মাইক্রোবাস তাঁকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। সে সময় স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে রাজবাড়ী হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

রাজবাড়ী থানার ওসি মাহমুদুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। সেই সঙ্গে ঘাতক মাইক্রোবাসের চালককে আটকের চেষ্টা চলছে।

বিষয়:

রাজবাড়ীদুর্ঘটনাঢাকা বিভাগনিহতজেলার খবর
