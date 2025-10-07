Ajker Patrika
> সারা দেশ

নুরাল পাগলার দরবারে হামলার ঘটনায় আরও একজন গ্রেপ্তার

রাজবাড়ী প্রতিনিধি
আপডেট : ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ১২: ০৬
রিপন রায়। ছবি: সংগৃহীত
রিপন রায়। ছবি: সংগৃহীত

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে নুরাল পাগলার দরবারে হামলার ঘটনায় আরও একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ক্ষুদিরাম সরকারপাড়া থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার যুবকের নাম রিপন রায় (২৯)। তিনি পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ক্ষুদিরাম সরকারপাড়া এলাকার মৃত দুর্গা রায়ের ছেলে।

গোয়ালন্দ ঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, নুরাল পাগলার দরবারে চুরি, লুটপাট, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, মারামারি ও মরদেহ পোড়ানো হয়। সেই অভিযোগের মামলায় ফুটেজ শনাক্ত করে রিপন রায়কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ সময় তাঁর বাড়ি থেকে নুরাল পাগলার বাড়ি থেকে লুট করা খাটের তিনটি কাঠের চরাট জব্দ করা হয়।

আব্দুল্লাহ আল মামুন আরও বলেন, পুলিশের ওপর হামলার মামলায় ১৬ জন এবং দরবারে হামলা ও হত্যার ঘটনার মামলায় ১২ জনসহ মোট ২৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার জুমার নামাজের পর ঈমান-আকিদা রক্ষা কমিটির ব্যানারে রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডে নুরুল হক ওরফে নুরাল পাগলার দরবারে আগুন দেওয়ার পাশাপাশি ভাঙচুর চালায় বিক্ষুব্ধ জনতা। এ সময় পুলিশসহ অর্ধশত মানুষ আহত হয়। হামলায় নিহত হন নুরাল পাগলার ভক্ত রাসেল মোল্লা।

বিষয়:

গোয়ালন্দরাজবাড়ীপুলিশঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারহামলা
