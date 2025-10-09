Ajker Patrika
রাজবাড়ীতে ইলিশ ধরার অপরাধে ১৬ জেলের কারাদণ্ড

রাজবাড়ী প্রতিনিধি
পদ্মা নদীতে ইলিশ ধরছেন জেলেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজবাড়ীর পদ্মা নদী থেকে মা ইলিশ ধরার অপরাধে ১৬ জেলে আটক করেছে মৎস্য বিভাগ।

বুধবার দিবাগত রাত থেকে বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত জেলার পদ্মা নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক করা হয়।

এ সময় জব্দ করা হয় পাঁচ কেজি মা ইলিশ ও পাঁচ হাজার মিটার কারেন্ট জাল। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে প্রত্যেক জেলেকে ১৫ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মাহাবুব উল হক বলেন, মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইন মোতাবেক ৪ থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত মোট ২২ দিন ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুম।

এ সময় নদী থেকে ইলিশের আহরণ, পরিবহন, মজুত, বাজারজাতকরণ এবং ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ। মা ইলিশ সংরক্ষণ কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মৎস্য বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় বুধবার দিবাগত রাত থেকে বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত জেলার পদ্মা নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে অভিযান চালিয়ে ১৬ জেলেকে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে প্রত্যেক জেলেকে ১৫ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

মাহাবুব উল হক আরও বলেন, অভিযানে জেলেদের নৌকা থেকে জব্দ করা জাল পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে এবং মাছ এতিমখানায় দেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

পদ্মাইলিশরাজবাড়ীনদীজেলার খবর
