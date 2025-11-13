Ajker Patrika

পদ্মায় ধরা পড়ল ২৪ কেজি ওজনের কাতল, বিক্রি হলো ৬৬ হাজার টাকায়

রাজবাড়ী প্রতিনিধি
জেলের জালে ২৪ কেজির কাতল মাছটি ধরা পড়ে। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলায় পদ্মা নদীতে জেলের জালে ধরা পড়েছে ২৪ কেজি ওজনের একটি কাতল মাছ। মাছটি বিক্রি হয়েছে ৬৬ হাজার টাকায়।

আজ বৃহস্পতিবার ভোরে জেলে ইসহাক হালদারের জালে মাছটি আটকা পড়ে বলে জানান স্থানীয় মাছ ব্যবসায়ী মো. চান্দু মোল্লা।

জেলে ইসহাক হালদারের বরাতে স্থানীয় মাছ ব্যবসায়ী চান্দু মোল্লা জানান, ভোরে জেলে ইসহাক হালদার তাঁর দল নিয়ে পদ্মা নদীতে মাছ ধরতে যান। দৌলতদিয়ার তালতলা এলাকায় জাল ফেলেন তাঁরা। সেখান থেকে জাল তুলতেই দেখতে পান বিশাল একটি কাতল মাছ আটকা পড়েছে। সকালে মাছটি দৌলতদিয়া আনু খাঁর মাছের আড়তে ওজন দিয়ে দেখেন, এটির ওজন ২৪ কেজি।

চান্দু মোল্লা বলেন, ‘উন্মুক্ত নিলামে ২ হাজার ৭০০ টাকা কেজি দরে ৬৪ হাজার ৮০০ টাকায় মাছটি কিনে নিই। পরে মোবাইল ফোনে দেশের বিভিন্ন এলাকায় যোগাযোগ করে ঢাকার এক ব্যবসায়ীর কাছে ২ হাজার ৭৫০ টাকা কেজি দরে ৬৬ হাজার টাকায় মাছটি বিক্রি করা হয়।’

