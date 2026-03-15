Ajker Patrika
রাজবাড়ী

রাজবাড়ীতে আলুবোঝাই ট্রাক খাদে পড়ে চালক নিহত

রাজবাড়ী প্রতিনিধি
রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের কামালদিয়া এলাকায় আজ ভোরে ট্রাকটি খাদে পড়ে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজবাড়ীতে আলুবোঝাই একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে খাদে পড়ে চালক নিহত হয়েছেন। রোববার ভোরে রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের কামালদিয়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ট্রাকচালকের নাম সজীব হোসেন (২৫)। তিনি নাটোর জেলার বাসিলা এলাকার শাহাদাত হোসেনের ছেলে।

আহলাদিপুর হাইওয়ে থানার ওসি মিজানুর রহমান জানান, ট্রাকটি উত্তরবঙ্গ থেকে আলু বোঝাই করে ফরিদপুর জেলার উদ্দেশে যাচ্ছিল। সকাল ৬টার দিকে কামালদিয়া এলাকায় পৌঁছালে ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। পরে আহত অবস্থায় সজীবকে উদ্ধার করে রাজবাড়ী সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

পাঠকের আগ্রহ

সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন: সময় শেষ, এখন কী হবে

সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন: সময় শেষ, এখন কী হবে

‘সামান্তারা বিক্রি হয়’ মন্তব্য শাহরিয়ারের, ক্ষমা চাইতে বললেন এনসিপি নেতারা

‘সামান্তারা বিক্রি হয়’ মন্তব্য শাহরিয়ারের, ক্ষমা চাইতে বললেন এনসিপি নেতারা

নেতানিয়াহু কোথায়, ভিডিওতে এক হাতে ৬ আঙুল দেখে ঘনীভূত হচ্ছে রহস্য

নেতানিয়াহু কোথায়, ভিডিওতে এক হাতে ৬ আঙুল দেখে ঘনীভূত হচ্ছে রহস্য

‘বাইরে থেকে দরজা আটকে’ ঘরে আগুন, জানালা ভেঙে বেরোলেন দগ্ধ স্বামী-স্ত্রী

‘বাইরে থেকে দরজা আটকে’ ঘরে আগুন, জানালা ভেঙে বেরোলেন দগ্ধ স্বামী-স্ত্রী

মাথাবিহীন লাশটি বরিশালের গোপালের, মাথার খোঁজে নদীতে তল্লাশি

মাথাবিহীন লাশটি বরিশালের গোপালের, মাথার খোঁজে নদীতে তল্লাশি

সম্পর্কিত

১৪ হাজার টাকার জাল নোটসহ তরুণ আটক

১৪ হাজার টাকার জাল নোটসহ তরুণ আটক

রাজবাড়ীতে আলুবোঝাই ট্রাক খাদে পড়ে চালক নিহত

রাজবাড়ীতে আলুবোঝাই ট্রাক খাদে পড়ে চালক নিহত

আশ্রয়ের খোঁজে এসে নবজাতক চুরি করে লাপাত্তা তরুণী

আশ্রয়ের খোঁজে এসে নবজাতক চুরি করে লাপাত্তা তরুণী

ঈদকে ঘিরে গাংনীর গ্রামগুলোতে জনপ্রিয় হচ্ছে ‘মাংস সমিতি’

ঈদকে ঘিরে গাংনীর গ্রামগুলোতে জনপ্রিয় হচ্ছে ‘মাংস সমিতি’