হত্যা মামলায় চার আসামির যাবজ্জীবন

রাজবাড়ী প্রতিনিধি
জেলা ও দায়রা জজ আদালত রাজবাড়ী । ছবি: সংগৃহীত
রাজবাড়ীতে আলোচিত মাইনউদ্দিন গাজী হত্যা মামলায় চার আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে ২০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও দুই মাস করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে রাজবাড়ীর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ দ্বিতীয় আদালতের বিচারক অশোক কুমার দত্ত এ রায় দেন বলে জানিয়েছেন সরকারি কৌঁসুলি আব্দুর রাজ্জাক। রায়ের সময় আসামিরা আদালতে অনুপস্থিত ছিলেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন ফয়সাল খান, জনি ব্যাপারী, ইসহাক মিজি ও নেছার পাটোয়ারী। এ মামলায় খালাস পেয়েছেন বাবু ভূঁইয়া নামের অপর আসামি। আসামিরা সবাই সদর উপজেলার কল্যাণপুর এলাকার বাসিন্দা।

মামলার নথি থেকে জানা যায়, গত ২০১৬ সালের ১৮ মার্চ রাতে মোবাইলের মেমোরি কার্ড নিয়ে দ্বন্দ্বের জের ধরে বাড়ি ফেরার পথে সদর উপজেলার কল্যাণপুর এলাকার বাসিন্দা মো. খলিলুর রহমান গাজীর ছেলে মাইনউদ্দিন গাজীকে লোহার পাইপ, রড দিয়ে পিটিয়ে জখম করে আসামিরা। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে প্রথমে রাজবাড়ী ও পরে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরের দিন বিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান মাইনউদ্দিন। এ ঘটনায় নিহতের পিতা খলিলুর রহমান গাজী বাদী হয়ে পাঁচজনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

সরকারি কৌঁসুলি আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আদালত দীর্ঘ শুনানি ও সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে এই হত্যা মামলায় চার আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে। এ রায়ে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

