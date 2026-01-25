নেছারাবাদ উপজেলা বিএনপি নেতার পদত্যাগ

ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও এর সহযোগী সংগঠন থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন নেছারাবাদ উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মো. ইমাম উদ্দীন তালুকদার। তিনি পিরোজপুর জেলা বিএনপি বরাবর স্বেচ্ছায় অব্যাহতির লিখিত আবেদন জমা দিয়েছেন।
পদত্যাগের বিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো কারণ উল্লেখ না করলেও পদত্যাগপত্রে তিনি তাঁর দীর্ঘ ২৮ বছরের রাজনৈতিক জীবনে ত্যাগতিতিক্ষা ও আন্দোলন-সংগ্রামের কথা তুলে ধরেছেন।
এদিকে উপজেলা বিএনপির একাধিক সিনিয়র নেতা ভিন্ন দাবি করেছেন। তাঁদের ভাষ্য, ইমাম উদ্দীন তালুকদারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। নেতাদের অভিযোগ, তিনি শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে সংগঠনবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। তবে এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য জানতে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।
পদত্যাগপত্রে মো. ইমাম উদ্দীন তালুকদার উল্লেখ করেন, ‘আমি মুহাম্মদ ইমাম উদ্দীন তালুকদার, দীর্ঘ ২৮ বছর যাবৎ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ও সহযোগী সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছি। সাধারণ সম্পাদক, আহ্বায়ক ও যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। ফ্যাসিবাদী আমলে গত ১৭ বছরে একাধিক মামলার আসামি হয়েছি এবং হামলার শিকার হয়েছি। ব্যক্তিগত কারণে অদ্য দলের সকল কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি নিলাম।’
এ বিষয়ে নেছারাবাদ উপজেলার স্বরূপকাঠি পৌর বিএনপির সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মো. কাজী আনিসুজ্জামান বলেন, ‘দলের সিদ্ধান্ত ও মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে সেটি কখনো ব্যক্তিগত বিষয় হতে পারে না। তার দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের বিষয়ে কেন্দ্র ও জেলা নেতৃত্ব অবগত রয়েছে। পদত্যাগের আড়ালে দায় এড়ানোর চেষ্টায় সে অব্যহতি নিয়েছে। সে যে কাজ করছে, এমনিতেই বহিষ্কার হওয়ার যোগ্য।’
শনিবার বিকেলে লালপুর উপজেলার আজিমনগর রেলস্টেশনের কড়ইতলায় স্বতন্ত্র প্রার্থী তাইফুল ইসলাম টিপুর নির্বাচনী সভায় নাটোর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য রঞ্জিত কুমার সরকার বিএনপি মনোনীত প্রার্থীকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেন।১৬ মিনিট আগে
মেহেরপুরের গাংনীতে অভিযান চালিয়ে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করেছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গাংনী ক্যাম্পের সদস্যরা। আজ রোববার ভোরে উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নের সিন্দুরকৌটা গ্রামের একটি ভুট্টাখেত থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয়।৩৩ মিনিট আগে
নোয়াখালীর হাতিয়ায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও এর সহযোগী সংগঠনের পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী জাতীয় নাগরিক পার্টিতে (এনসিপি) যোগ দিয়েছেন। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় হাতিয়া উপজেলার এনসিপির কার্যালয়ে ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী আব্দুল হান্নান মাসুদের হাতে হাত রেখে তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে এনসিপিতে যোগ দেন।১ ঘণ্টা আগে
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, গ্রেপ্তার রাজীব ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি মরদেহ ঝুলানো অবস্থায় স্লোগান দিয়ে উত্তেজিত জনতাকে উসকানি দেন এবং দিপু চন্দ্র দাসের মরদেহের ওপর সংঘটিত অমানবিক নির্যাতনে সহযোগিতা করেন।২ ঘণ্টা আগে