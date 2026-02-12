নীলফামারীর চারটি আসনেই জামায়াত প্রার্থী বিজয়ী

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নীলফামারী ১,২, ৩ ও ৪ আসনের সব কটিতেই জয় পেয়েছেন জামায়াত ইসলামীর প্রার্থীরা। এর মধ্যে নীলফামারী-১ আসনে বিজয়ী হয়েছেন আব্দুস সাত্তার, নীলফামারী-২ আসনে আল ফারুক আব্দুল লতিফ, নীলফামারী-৩ আসনে ওবায়দুল্লাহ সালাফি এবং নীলফামারী-৪ আসনে হাফেজ আব্দুল মুত্তাকিম বিজয়ী হয়েছেন।
ঘোষিত ফলাফলে দেখা গেছে, নীলফামারী-০১ (ডোমার-ডিমলা) আসনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীক নিয়ে বিজয়ী আব্দুস সাত্তার ১ লাখ ৪৯ হাজার ২১৪ ভোট পেয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি সমর্থিত জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ-এর মহাসচিব মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী খেজুর গাছ প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ১ লাখ ১৮ হাজার ১৬০ ভোট।
নীলফামারী-২ (সদর) আসনে দাঁড়িপাল্লা নিয়ে বিজয়ী আল ফারুক আব্দুল লতিফ ১ লাখ ৪৫ হাজার ২০২ ভোট পেয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শাহারিন ইসলাম তুহিন ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ১ লাখ ৩৪ হাজার ৫৭৯ ভোট।
নীলফামারী-০৩ (জলঢাকা) আসনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীক নিয়ে ১ লাখ ৮ হাজার ৫৬০ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন ওবায়দুল্লাহ সালাফি। ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে এই আসনে ৮৯ হাজার ১০২ ভোট পেয়ে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন সৈয়দ আলী।
নীলফামারী-০৪ (কিশোরগঞ্জ-সৈয়দপুর) আসনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীক নিয়ে বিজয়ী হাফেজ আব্দুল মুত্তাকিম পেয়েছেন ১ লাখ ২৪ হাজার ৮৬৫ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আব্দুল গফুর সরকার ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ৮১ হাজার ৫২৬ ভোট।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নোয়াখালী-৬ (হাতিয়া) আসনে ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী ও এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম মূখ্য সমন্বয়ক আবদুল হান্নান মাসউদ বিজয়ী হয়েছেন। তিনি নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী মাহবুবের রহমান শামীম থেকে ২৬ হাজার ৭৪৬ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন।৬ মিনিট আগে
পিরোজপুর-২ (কাউখালি, ভান্ডারিয়া, নেছারাবাদ) আসনে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী আহম্মদ সোহেল মনজুর সুমন বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামি মনোনীত দাড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী শামীম বিন সাঈদীকে ৯,২৪০ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন।১৯ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-১৮ আসনে বেসরকারীভাবে ধানের শীষের প্রার্থী এস এম জাহাঙ্গীর হোসেন বিজয়ী হয়েছেন। ৩৪ হাজার ৫৫৩ ভোট কম পেয়ে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হলেন শাপলা কলির আরিফুল ইসলাম।২৭ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নরসিংদীর পাঁচটি সংসদীয় আসনেই বিজয় অর্জন করেছেন বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থীরা। দীর্ঘদিন আওয়ামী লীগের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত জেলাটিতে এবারের নির্বাচনে বড় ধরনের রাজনৈতিক পালাবদল ঘটেছে।১ ঘণ্টা আগে