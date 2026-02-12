Ajker Patrika
নীলফামারী

নীলফামারীর চারটি আসনেই জামায়াত প্রার্থী বিজয়ী

নীলফামারী প্রতিনিধি
নীলফামারীর চারটি আসনেই জামায়াত প্রার্থী বিজয়ী

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নীলফামারী ১,২, ৩ ও ৪ আসনের সব কটিতেই জয় পেয়েছেন জামায়াত ইসলামীর প্রার্থীরা। এর মধ্যে নীলফামারী-১ আসনে বিজয়ী হয়েছেন আব্দুস সাত্তার, নীলফামারী-২ আসনে আল ফারুক আব্দুল লতিফ, নীলফামারী-৩ আসনে ওবায়দুল্লাহ সালাফি এবং নীলফামারী-৪ আসনে হাফেজ আব্দুল মুত্তাকিম বিজয়ী হয়েছেন।

ঘোষিত ফলাফলে দেখা গেছে, নীলফামারী-০১ (ডোমার-ডিমলা) আসনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীক নিয়ে বিজয়ী আব্দুস সাত্তার ১ লাখ ৪৯ হাজার ২১৪ ভোট পেয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি সমর্থিত জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ-এর মহাসচিব মাওলানা মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী খেজুর গাছ প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ১ লাখ ১৮ হাজার ১৬০ ভোট।

নীলফামারী-২ (সদর) আসনে দাঁড়িপাল্লা নিয়ে বিজয়ী আল ফারুক আব্দুল লতিফ ১ লাখ ৪৫ হাজার ২০২ ভোট পেয়েছেন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী শাহারিন ইসলাম তুহিন ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ১ লাখ ৩৪ হাজার ৫৭৯ ভোট।

নীলফামারী-০৩ (জলঢাকা) আসনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীক নিয়ে ১ লাখ ৮ হাজার ৫৬০ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন ওবায়দুল্লাহ সালাফি। ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে এই আসনে ৮৯ হাজার ১০২ ভোট পেয়ে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন সৈয়দ আলী।

নীলফামারী-০৪ (কিশোরগঞ্জ-সৈয়দপুর) আসনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীক নিয়ে বিজয়ী হাফেজ আব্দুল মুত্তাকিম পেয়েছেন ১ লাখ ২৪ হাজার ৮৬৫ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আব্দুল গফুর সরকার ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ৮১ হাজার ৫২৬ ভোট।

বিষয়:

নীলফামারীনির্বাচননীলফামারী সদররংপুর বিভাগত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

