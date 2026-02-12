পিরোজপুরে দুই আসনে সাঈদীর দুই ছেলে এগিয়ে, একটিতে ধানের শীষ

পিরোজপুর-১ আসনে মোট ১৬৭টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ১৪টির ফলাফল জানা গেছে। প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের মাসুদ সাঈদী ১৯,৭৩৮ ভোট পেয়ে এগিয়ে আছেন। ধানের শীষ প্রতীকের অধ্যক্ষ আলমগীর হোসেন পেয়েছেন ১১,৬১৯ ভোট।
পিরোজপুর-২ আসনে মোট ১৬৬টি কেন্দ্রের মধ্যে ১০টির ফলাফলে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের শামীম সাঈদী ৫,৩৬২ ভোট পেয়ে এগিয়ে আছেন। ধানের শীষ প্রতীকের আহম্মেদ সোহেল মঞ্জুর পেয়েছেন ৩,৭৬৭ ভোট।
পিরোজপুর-৩ আসনে মোট ৮৫টি কেন্দ্রের মধ্যে ১৫টির প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী ধানের শীষ প্রতীকের রুহুল আমিন দুলাল ১০,০৪২ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন। শাপলা কলি প্রতীকের ড. শামীম হামিদী পেয়েছেন ৫,৩১২ ভোট, আর হাতপাখা প্রতীকের ডা. রুস্তুম আলী ফরাজী পেয়েছেন ৪,৮৬৬ ভোট।
ভোলা-১ (সদর) আসনের ১১৪টি কেন্দ্রের মধ্যে ১০০টির প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী বিএনপি জোটের প্রার্থী ব্যারিস্টার আন্দালিভ রহমান পার্থ এগিয়ে রয়েছেন। তিনি গরুর গাড়ি প্রতীকে পেয়েছেন ৮৮ হাজার ১৪৪ ভোট।৭ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফেনীর তিনটি আসনেই বড় ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে বিএনপি। আজ বৃহস্পতিবার রাতে স্থানীয় সূত্রে পাওয়া প্রাথমিক ফলাফলে এ তথ্য জানা গেছে। তবে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল ঘোষণা করা হয়নি।১১ মিনিট আগে
পটুয়াখালী জেলায় মোট চারটি সংসদীয় আসন রয়েছে। প্রাথমিক ফলাফল অনুযায়ী—পটুয়াখালী-১ আসনে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে বিএনপির আলতাফ হোসেন চৌধুরী, পটুয়াখালী-২ আসনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীক নিয়ে ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ, পটুয়াখালী-৩ আসনে বিএনপি-সমর্থিত১৬ মিনিট আগে
নীলফামারীর চারটি সংসদীয় আসনে জামায়াতের প্রার্থীরা এগিয়ে রয়েছেন। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত ফলাফল এ তথ্য মিলেছে।২৯ মিনিট আগে