‘বিএনপিকে যারা মানবে না, তারা ফ্যামিলি কার্ড পাবে না। যারা আজকের মিটিংয়ে আসেনি, তাদের ছবি তুলে রাখুন।’ পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলার বিএনপির সদস্যসচিব মো. শাহ্ আলম শানু এক ইফতার মাহফিলে এসব কথা বলেছেন। তাঁর এই বক্তব্য গতকাল সোমবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে তা সমালোচনার মুখে পড়ে।
এর আগে গত বুধবার দশমিনা উপজেলায় বিএনপি আয়োজিত চরবোরহান ইউনিয়নে একটি ইফতার পার্টিতে বিএনপি নেতা শাহ্ আলম দলীয় নেতা-কর্মী ও সাধারণ ভোটারদের উদ্দেশে এসব কথা বলেন।
স্থানীয় সচেতন বাসিন্দারা বলছেন, ফ্যামিলি কার্ড কিংবা কৃষক কার্ড সরকারি বা জনকল্যাণমূলক সুবিধার আওতায় পড়ে। এগুলো কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে দেওয়া হবে না। যদি তা বলা হয়, সেটা হবে অনাকাঙ্ক্ষিত ও গণতান্ত্রিক চর্চার পরিপন্থী। বিএনপি নেতার বক্তব্য সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ও উদ্বেগ সৃষ্টি করতে পারে। রাজনৈতিক মতভেদ থাকলেও নাগরিকদের মৌলিক অধিকার বা সরকারি সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের বাধা বা হুমকি দেওয়া উচিত নয়।
এদিকে বিএনপির কয়েকজন নেতা-কর্মী দাবি করছেন, শাহ্ আলমের বক্তব্যটি হয়তো আবেগের বশে বলা হয়েছে বা ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। তবে বিরোধীমতের নেতা-কর্মীরা বলছেন, একজন দায়িত্বশীল রাজনৈতিক নেতার এমন মন্তব্য গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
পটুয়াখালী জেলা বিএনপির সভাপতি স্নেহাংশু সরকার কুট্রি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘এ ধরনের বক্তব্য আমি শুনিনি। যদি বলে থাকেন, তা কোনো সাংগঠনিক বক্তব্য হতে পারে না। ফ্যামিলি কার্ড ও কৃষক কার্ড দেওয়া হবে সঠিক ব্যক্তিদের, যারা কিনা তা পাওয়ার উপযুক্ত। আমি এ ঘটনার বিষয়ে জানার চেষ্টা করছি।’
নিজের বক্তব্যের সমর্থনে দশমিনা উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব শাহ্ আলম শানু বলেন, ‘আমি বলেছি, যারা সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি করবে, চর দখল করবে, যারা মাদক বিক্রি করবে, তারা এই সুবিধা পাবে না। কিছু লোক আমার বক্তব্যকে এডিট করে প্রচার করেছে।’
