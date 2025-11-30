Ajker Patrika

যাত্রীবাহী বাস থেকে সাড়ে ১২ মণ শাপলাপাতা মাছ জব্দ

বাউফল (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি 
জব্দ শাপলাপাতা মাছ। ছবি: আজকের পত্রিকা
জব্দ শাপলাপাতা মাছ। ছবি: আজকের পত্রিকা

পটুয়াখালীর বাউফলে একটি যাত্রীবাহী বাস থেকে শাপলাপাতা মাছের পাঁচটি বস্তা জব্দ করেছে বন বিভাগ। জব্দ করা মাছের মোট ওজন ৪৯৮ কেজি, যা প্রায় সাড়ে ১২ মণ। আজ রোববার (৩০ নভেম্বর) দুপুরে বাউফল থানাসংলগ্ন এলাকায় অন্তরা পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি চালিয়ে এসব মাছ জব্দ করা হয়। তবে এ ঘটনায় কাউকে আটক করা হয়নি।

এ বিষয়ে বাউফল বন বিভাগের কর্মকর্তা বদিউজ্জমান সোহাগ বলেন, ‘গোপন তথ্যের ভিত্তিতে আমরা জানতে পারি, অন্তরা পরিবহনের একটি বাসে শাপলাপাতা মাছ আনা হচ্ছে। পরে অভিযান চালিয়ে মাছগুলো জব্দ করি। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

জব্দ করা মাছগুলো বন বিভাগের হেফাজতে রাখা হয়েছে বলে জানা গেছে।

প্রসঙ্গত, বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইন, ২০১২ অনুযায়ী, শাপলাপাতা মাছ ধরা, মারা, পরিবহন বা বাজারজাতকরণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

পটুয়াখালীবন বিভাগবাউফলযাত্রী
এলাকার খবর
