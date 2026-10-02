Ajker Patrika
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পটুয়াখালী

ঘর পরিষ্কারের সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে মৃত্যু

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
ঘর পরিষ্কারের সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় বিদ্যুতায়িত হয়ে আনোয়ার হোসেন (৪৮) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার (২ অক্টোবর) দুপুর সাড়ে ১২টায় পৌর শহরের এতিমখানা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

আনোয়ার হোসেন ওই এলাকার মৃত এন্তাজ মাস্টারের ছেলে।

পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বসতঘরে বৈদ্যুতিক সংযোগের তার ছিঁড়ে পড়েছিল। এতে পাশাপাশি তিনটি টিনের ঘর বিদ্যুতায়িত হয়। দুপুরে আনোয়ার হোসেন ঘর পরিষ্কার করতে থাকেন। একপর্যায়ে টিনের বেড়ায় স্পর্শ হলে তিনি বিদ্যুতায়িত হন। স্বজনেরা উদ্ধার করে কলাপাড়া হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

কলাপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজরুল ইসলাম বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

পটুয়াখালীকলাপাড়াবিদ্যুৎমৃত্যুহাসপাতালবরিশাল বিভাগ
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