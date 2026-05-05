পবিপ্রবিতে প্রকল্প পরিচালক অবরুদ্ধ, চাঁদাবাজি ও অনিয়ম নিয়ে পাল্টাপাল্টি অভিযোগ

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (পবিপ্রবি) প্রকল্প পরিচালক (পিডি) মো. ওবায়েদুল ইসলামকে তাঁর কার্যালয়ে তালাবদ্ধ করে অবরুদ্ধ করার ঘটনা ঘটেছে। সোমবার (৪ মে) বেলা ১টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। প্রায় দুই ঘণ্টা পর আলোচনা শেষে তাঁকে মুক্ত করা হয়।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, ছাত্রদলের নেতৃত্বে ১৫-২০ জন নেতা-কর্মী পিডির কক্ষের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে তালা লাগান। এ সময় তিনি কক্ষে অবরুদ্ধ থাকেন। ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে তা নিয়ে সমালোচনার সৃষ্টি হয়।
অবরুদ্ধ অবস্থায় পিডি মো. ওবায়েদুল ইসলাম অভিযোগ করেন, চলমান প্রকল্পের কাজ থেকে ১ শতাংশ কমিশন দাবি করা হয়েছে, যার পরিমাণ প্রায় ৫০ লাখ টাকা।
তবে ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক মো. সোহেল রানা জনি এ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ‘এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।’ তাঁর দাবি, প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রতিবাদ জানাতেই তাঁরা এ কর্মসূচি পালন করেছেন।
ঘটনার পর ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার কার্যালয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার পর সমঝোতায় পৌঁছালে পিডির কক্ষের তালা খুলে দেওয়া হয়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. হাবিবুর রহমান বলেন, ‘কিছু বিষয়ে ভুল-বোঝাবুঝি হয়েছে। অভিযোগ লিখিতভাবে পেলে বিষয়টি যাচাইয়ে তদন্ত কমিটি গঠনের জন্য উপাচার্যের কাছে সুপারিশ করা হবে।’
