পঞ্চগড়ে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

পঞ্চগড় প্রতিনিধি
পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

পঞ্চগড় শহরের করতোয়া সেতুতে ট্রাকচাপায় আনোয়ারুল ইসলাম (৪৫) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সকাল ৯টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আনোয়ারুল পঞ্চগড় পৌরসভার ডোকরোপাড়া এলাকার বাসিন্দা। তিনি আটোয়ারী উপজেলায় প্রসেস সার্ভেয়ার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সকালে মোটরসাইকেলে বাড়ি থেকে আটোয়ারীর উদ্দেশে রওনা হন আনোয়ারুল। করতোয়া সেতুতে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের পেছনের চাকায় ধাক্কা লেগে তিনি সড়কে ছিটকে পড়েন। মুহূর্তেই ট্রাকচাপায় ঘটনাস্থলে তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে পঞ্চগড় সদর থানা-পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

পঞ্চগড় সদর থানার সেকেন্ড অফিসার কাইয়ুম আলী বলেন, ঘটনার পর ঘাতক ট্রাক ও চালকের সহকারীকে আটক করা হয়েছে। তবে চালক পালিয়ে গেছেন। তাঁকে ধরার চেষ্টা চলছে। এই ঘটনায় থানায় মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ট্রাক চাপাপঞ্চগড়দুর্ঘটনানিহতপঞ্চগড় সদরজেলার খবররংপুর বিভাগ
