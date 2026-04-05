Ajker Patrika
গোমস্তাপুরে নিখোঁজ শিশুর লাশ ধানখেত থেকে উদ্ধার

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ০৫ এপ্রিল ২০২৬, ২২: ৪২
চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে নিখোঁজ হওয়া ৬ বছরের শিশু শরিফা খাতুনের লাশ ধানখেত থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় আটক ব্যক্তির (ভগ্নিপতি) দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আজ রোববার লাশটি উদ্ধার করা হয়।

শরিফা খাতুন উপজেলার বাঙ্গাবাড়ি ইউনিয়নের সন্তোষপুর বুড়িতলা গ্রামের শহিদুল ইসলামের মেয়ে।

গোমস্তাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূরে আলম এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ জানায়, জিজ্ঞাসাবাদে ওই ব্যক্তি হত্যার কথা স্বীকার করেন এবং তাঁর দেখানো স্থান থেকেই শিশুটির লাশ উদ্ধার করা হয়।

শরিফা খাতুনের বড় ফুফু কারিমা খাতুন পপি জানান, গত শুক্রবার তাঁর মেজ ফুফুর বাড়ি উপজেলার আলীনগর ইউনিয়নের মকরমপুর গ্রামে যায়। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ভাতিজাজামাই, ভাতিজিসহ সবাই পাশের একটি বাগানে খেলতে বের হয়। আমার ভাতিজিও খেলছিল। ভাতিজাজামাই তখন পাশেই বসে ছিল।

সেখান থেকে তাকে নিয়ে যায়। তারপর থেকে আমার ভাতিজি নিখোঁজ হয়। সে আর ফিরে আসেনি। তাকে খুঁজে না পেয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে গোমস্তাপুর থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়।

এ বিষয়ে ওসি নূরে আলম বলেন, তদন্তের একপর্যায়ে সন্দেহভাজন হিসেবে দুলাভাই মো. অন্তরকে (২৫) আটক করে পুলিশ। তাঁর স্বীকারোক্তির পরই তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ধানের জমি থেকে শরিফা খাতুনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

