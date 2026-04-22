পদ্মা নদীতে নৌ পুলিশকে লক্ষ্য করে সন্ত্রাসীদের গুলিবর্ষণ, ৫ পুলিশসহ আহত ৬

ঈশ্বরদী প্রতিনিধি পাবনা প্রতিনিধিকুষ্টিয়া প্রতিনিধি
আপডেট : ২২ এপ্রিল ২০২৬, ১৪: ০০
একই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মাঝির সঙ্গে কথা বলেন আরেক আহত পুলিশ সদস্য। আজ বুধবার দুপুরে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে। ছবি: আজকের পত্রিকা

পদ্মা নদীতে টহল দেওয়ার সময় সন্ত্রাসীদের গুলিবর্ষণে পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলার নৌ পুলিশের পাঁচ সদস্য আহত হয়েছেন। এ ছাড়া পুলিশ সদস্যদের বহনকারী নৌকার মাঝিও গুলিতে আহত হন। গতকাল মঙ্গলবার (২১ এপ্রিল) দিবাগত রাত দেড়টার দিকে কুষ্টিয়ার হরিপুর এলাকায় পদ্মা নদীতে টহলের সময় এ হামলার ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন উপজেলার লক্ষ্মীকুণ্ডা নৌ ফাঁড়ির ইনচার্জ খন্দকার শফিকুল ইসলাম, পুলিশ সদস্য ইনামুল হক, শাহিনুর হক, নাজমুল হাসান ও মানিক মিয়া। তাঁরা সবাই একই নৌফাঁড়িতে কর্মরত। এ ছাড়া মাঝি তুহিন মালথা গুলিতে আহত হন। আহতদের পাবনা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁদের মধ্যে গুরুতর আহত মানিক মিয়াকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

পাবনা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত নৌকার মাঝি তুহিন মালথা বলেন, নিয়মিত টহলের সময় লক্ষ্মীকুণ্ডা নৌ ফাঁড়ির একটি দল পদ্মা নদীর কুষ্টিয়া অংশের হরিপুর এলাকায় পৌঁছালে সন্ত্রাসীরা অতর্কিত হামলা চালায়। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। ‎

আহত লক্ষ্মীকুণ্ডা নৌ ফাঁড়ির ইনচার্জ খন্দকার শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা জানতে পারি, পদ্মা নদীতে কে বা কারা বালু উত্তোলন করছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে আমরা সেখানে অভিযানে যাই। তাদের বালু উত্তোলন করতে নিষেধ করি। তখন তারা আমাদের গুলিবর্ষণ করে। এতে আমরা পাঁচ পুলিশ সদস্য ও একজন নৌকার মাঝি গুলিতে আহত হয়েছেন। আমরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছি। পরবর্তীকালে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

ঈশ্বরদী থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মো: জামাল উদ্দিন বলেন, গুলিবিদ্ধ ৬ জনের মধ্যে ৫ জন পুলিশ সদস্য। ঘটনার পর রাত ২টার পরে খবর পেয়ে আমরা আহতদের উদ্ধারের জন্য বের হই এবং পাকশী হার্ডিঞ্জ ব্রিজ ঘাট থেকে তাদের উদ্ধার করে ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে চিকিৎসা দেই। সকলের কমবেশি গুলিতে আহত ছিল। পরে আহতদের পাবনা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়।

পাঠকের আগ্রহ

মাছের শরীরে বিষাক্ত ধাতু

মাছের শরীরে বিষাক্ত ধাতু

রিজিকে বরকত আসে যে ৫ আমলে

রিজিকে বরকত আসে যে ৫ আমলে

বিদ্যুৎ পরিস্থিতি: লোডশেডিংয়ের যন্ত্রণার মধ্যে বাড়তি বিলের ভয়

বিদ্যুৎ পরিস্থিতি: লোডশেডিংয়ের যন্ত্রণার মধ্যে বাড়তি বিলের ভয়

মালয়েশিয়ায় নিখোঁজ হয়ে ১৫ বছর জঙ্গলে কাটানো আমির দেশে ফিরছেন

মালয়েশিয়ায় নিখোঁজ হয়ে ১৫ বছর জঙ্গলে কাটানো আমির দেশে ফিরছেন

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে (শেষ পর্ব)

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে (শেষ পর্ব)

সম্পর্কিত

দেড় মাসের শিশুকে নিয়ে কারাগারে যাওয়া সেই যুব মহিলা লীগ নেত্রী জামিনে মুক্তি পেলেন

দেড় মাসের শিশুকে নিয়ে কারাগারে যাওয়া সেই যুব মহিলা লীগ নেত্রী জামিনে মুক্তি পেলেন

পদ্মা নদীতে নৌ পুলিশকে লক্ষ্য করে সন্ত্রাসীদের গুলিবর্ষণ, ৫ পুলিশসহ আহত ৬

পদ্মা নদীতে নৌ পুলিশকে লক্ষ্য করে সন্ত্রাসীদের গুলিবর্ষণ, ৫ পুলিশসহ আহত ৬

যশোরে বৃদ্ধার বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার, পুলিশ হেফাজতে পুত্রবধূ

যশোরে বৃদ্ধার বস্তাবন্দী লাশ উদ্ধার, পুলিশ হেফাজতে পুত্রবধূ

রাবি ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীকে ছুরিকাঘাতের অভিযোগ

রাবি ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীকে ছুরিকাঘাতের অভিযোগ