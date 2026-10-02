Ajker Patrika
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পাবনা

আজ রাতেই আসছে রূপপুরের পারমাণবিকের জ্বালানি

পাবনা প্রতিনিধি
আপডেট : ০২ অক্টোবর ২০২৬, ২২: ৪৫
আজ রাতেই আসছে রূপপুরের পারমাণবিকের জ্বালানি
রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র। ছবি: সংগৃহীত

রাশিয়া থেকে বিশেষ কার্গো বিমানে আজ শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছাবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জ্বালানি। আগামীকাল শনিবার যেকোনো সময় কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থার মধ্যে বিশেষ ব্যবস্থায় জ্বালানি রূপপুরে নেওয়া হবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম আজ সন্ধ্যায় গণমাধ্যমকে জ্বালানি পৌঁছানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে বলে জানান তিনি।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গতকাল বৃহস্পতিবার এই পারমাণবিক জ্বালানি দেশে আসার কথা থাকলেও এক দিন পিছিয়ে আজ দুপুরে পৌঁছানোর সময় নির্ধারণ করা হয়। পরে সময় আরও পরিবর্তন করে রাত সাড়ে ১১টার দিকে পৌঁছানোর কথা জানানো হয়। বর্তমানে জ্বালানি পরিবহনে আর কোনো জটিলতা নেই।

সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, রূপপুরের দ্বিতীয় ইউনিটের জন্য সাতটি এবং প্রথম ইউনিটের রিফুয়েলিংয়ের জন্য দুটি—মোট নয়টি কার্গোতে পারমাণবিক জ্বালানি দেশে আনা হবে। রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় পারমাণবিক শক্তি করপোরেশন রসাটম জানিয়েছে, ডিসেম্বরের মধ্যেই পুরো জ্বালানি সরবরাহ সম্পন্ন হবে।

রূপপুরের প্রথম ইউনিটে ইতিমধ্যে জ্বালানি লোড করা হয়েছে। প্রায় দেড় বছর পর ওই ইউনিটের ব্যবহৃত জ্বালানির এক-চতুর্থাংশ পরিবর্তন করতে হয়। প্রয়োজনীয় জ্বালানি আগাম আনা হচ্ছে এ কারণে।

চুক্তি অনুযায়ী, প্রথম তিন বছর রাশিয়া জ্বালানি সরবরাহ করবে। এরপর নির্ধারিত সময় পরপর জ্বালানি পরিবর্তনের জন্য বাংলাদেশকে তা আমদানি করতে হবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, অত্যন্ত স্পর্শকাতর এই পারমাণবিক জ্বালানি বিশেষ কার্গো বিমানে কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে দেশে আনা হচ্ছে। রাশিয়া ও বাংলাদেশ গতকাল বৃহস্পতিবার জ্বালানি পরিবহনের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করলেও বিশেষ কারণে তা এক দিন পিছিয়ে যায়।

সূত্রের তথ্য অনুযায়ী, কার্গো বিমানটি কাজাখস্তান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ভারত হয়ে বাংলাদেশে আসার পরিকল্পনা রয়েছে।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের দুটি ইউনিটের মোট উৎপাদন সক্ষমতা ২ হাজার ৪০০ মেগাওয়াট। প্রথম ইউনিটে জ্বালানি লোডিং সম্পন্ন হলেও বিভিন্ন জটিলতায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের সময়সূচি পিছিয়েছে।

চলতি মাসে উৎপাদনে যাওয়ার কথা থাকলেও সেফটি ভালভে ত্রুটি দেখা দেওয়ায় তা সম্ভব হয়নি। এনপিসিবিএলের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা গত বুধবার সেফটি ভালভের মেরামতকাজ সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করতে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে। পরীক্ষাগুলো সফল হলে প্রথম ইউনিটে উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে। দ্বিতীয় ইউনিটের নির্মাণ ও কমিশনিং কার্যক্রমও এগিয়ে চলছে।

বিষয়:

পাবনারূপপুরপারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্ররাজশাহী বিভাগরাশিয়াশাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর
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