ফ্যানের রেগুলেটর লাগানোর সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে প্রাণ গেল যুবকের

চাঁদপুর সদর উপজেলার বাগাদী ইউনিয়নের সাহেব বাজার এলাকায় নিজ ঘরে বিদ্যুতের কাজ করার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে হাসিবুল্লাহ (২২) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে।
আজ শুক্রবার (২ অক্টোবর) রাত ৮টার দিকে ইউনিয়নের পশ্চিম সাপদী গ্রামের সেফায়েত উল্লাহর বাড়িতে এই ঘটনা ঘটে। নিহত হাসিবুল্লাহ ওই বাড়ির সেফায়েত উল্লাহর একমাত্র ছেলে।
পরিবার সূত্রে জানা যায়, সন্ধ্যায় নিজ ঘরে সিলিং ফ্যানের রেগুলেটর লাগানোর কাজ করছিলেন হাসিবুল্লাহ। এ সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে গুরুতর আহত হন তিনি। পরে তাঁকে উদ্ধার করে চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
চাঁদপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফয়েজ আহমেদ বলেন, দুর্ঘটনার বিষয় জেনেছি। পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ নেই।
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