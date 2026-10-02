Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

ফ্যাসিবাদের পাহারাদার তারেক রহমানের দপ্তর: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

সাতকানিয়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০২ অক্টোবর ২০২৬, ২৩: ০২
ফ্যাসিবাদের পাহারাদার তারেক রহমানের দপ্তর: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী
এনসিপি চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা শাখার আয়োজনে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। ছবি: আজকের পত্রিকা

তারেক রহমানের দপ্তরকে ফ্যাসিবাদের পাহারাদার উল্লেখ করে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেছেন, ‘অনেক কষ্টসাধনা করে বিপ্লবের কঠিন পরিস্থিতি থেকে একটি গণতান্ত্রিক পরিস্থিতির দিকে যাত্রা করেছি আমরা। আমরা চেয়েছিলাম বাংলাদেশের সংস্কার হবে। আপনারা বলেছিলেন, “আগে নির্বাচন দেন। তাহলে বাংলাদেশের সংস্কার হয়ে যাবে। চাঁদাবাজি বন্ধ হয়ে যাবে। দুর্নীতি বন্ধ হয়ে যাবে।” নির্বাচন হয়ে গেল। অথচ চাঁদাবাজি বেড়েই চলেছে, দুর্নীতি বেড়েই চলেছে, সন্ত্রাসী বেড়েই চলেছে।’

আজ শুক্রবার সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলার কেরানীহাটের একটি কমিউনিটি সেন্টারে এনসিপি চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা শাখার আয়োজনে মতবিনিময় সভা ও যোগদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী।

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী আরও বলেন, ‘আগামী স্থানীয় নির্বাচনে যদি চাঁদাবাজির টাকায়, সন্ত্রাসীর টাকায়, দুর্নীতির টাকায় এবং মাসল পাওয়ার ও টাকার খেলার শক্তি আপনারা দেখাতে আসেন, তাহলে আবার গণ-অভ্যুত্থানের সেই শক্তিগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে আপনার টুঁটি চেপে ধরতে বাধ্য হব।’

চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা এনসিপির সভাপতি লায়ন এম মুন্না চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ সিফাত হোসেনের সঞ্চালনায় সভা ও যোগদান অনুষ্ঠান হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির যুগ্ম আহ্বায়ক আলী আহসান জুনায়েদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সংগঠক জুবাইরুল হাসান আরিফ, যুগ্ম সদস্যসচিব সাগুফতা বুশরা মিশমা, এনসিপির চট্টগ্রাম উত্তর জেলা শাখার আহ্বায়ক একরামুল হক, এনসিপির চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি মীর মোহাম্মদ শোয়াইব এবং কেন্দ্রীয় সদস্য জাওয়াদুল করিম।

বিষয়:

চট্টগ্রাম বিভাগসাতকানিয়াজেলার খবরজাতীয় নাগরিক পার্টিএনসিপিনাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী
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