ইটবোঝাই ট্রলির নিচে চাপা পড়ে প্রাণ গেল কিশোরের

পাবনার চাটমোহরে ইটবোঝাই ট্রলির নিচে চাপা পড়ে রনি হোসেন (১৪) নামের এক কিশোর নিহত হয়েছে। আজ রোববার (১২ এপ্রিল) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার ফৈলজানা ইউনিয়নের কুয়াবাসী গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। রনি ওই গ্রামের রুবেল হোসেনের ছেলে।
এলাকাবাসী ও থানা সূত্রে জানা গেছে, রোববার সকালে বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল রনি হোসেন। এ সময় উল্টো দিক থেকে আসা ইটবোঝাই ট্রলির চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই মারা যায় ওই কিশোর। এদিকে ঘটনার পরে ইটবোঝাই ট্রলি নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান চালক।
চাটমোহর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মোস্তফা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে আজকের পত্রিকাকে বলেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
