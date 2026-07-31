পাবনায় অপহৃত স্কুলছাত্র উদ্ধার, অপহরণকারী চক্রের পাঁচ সদস্য গ্রেপ্তার

পাবনা শহরে অভিযান চালিয়ে অপহৃত এক স্কুলছাত্রকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় অপহরণকারী চক্রের পাঁচ সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) দিবাগত রাতে জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) ও সদর থানা-পুলিশের যৌথ অভিযানে অপহৃত শিক্ষার্থীকে উদ্ধার এবং অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন পাবনা পৌর এলাকার দিলালপুর কফিলউদ্দিনপাড়া মহল্লার মৃত ইমরান হোসেনের ছেলে আফনান আহম্মেদ আবির (২১), একই এলাকার লোকমান হোসেনের ছেলে রাকিব হাসান (১৯), শালগাড়িয়া মহল্লার শরিফুল ইসলামের ছেলে নাজমুস সাদাত নাফি (১৯), দিলালপুর ফায়ার সার্ভিস-সংলগ্ন এলাকার উজ্জ্বল শেখের ছেলে বিশাল শেখ সাদ (২২) এবং সুজানগর উপজেলার আমিনপুর থানার দুর্গাপুর গ্রামের নুরুল ইসলামের ছেলে সানজিদ হাসান সুপ্ত (১৯)।
উদ্ধার হওয়া শিক্ষার্থী ইন্দ্রজিৎ দাস রায় দেব (১৫) পাবনা পৌরসভার শিবরামপুর নারকেলবাগান সড়ক এলাকার প্রলয় দাস রায়ের ছেলে। সে পাবনা মহিম চন্দ্র জুবিলী উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র।
জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাশিদুল ইসলাম জানান, ২৩ জুলাই পারিবারিক অভিমানের কারণে ইন্দ্রজিৎ বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। পরে সম্ভাব্য বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান না পেয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে ২৯ জুলাই পাবনা সদর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়।
তিনি জানান, ওই দিনই সন্ধ্যায় স্বজনেরা ইন্দ্রজিৎকে খুঁজে পেয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। রাত প্রায় ১১টা ৫৫ মিনিটে পাবনা শহরের দিলালপুর বেলতলা সড়কে আহম্মেদ রফিক বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে একদল দুর্বৃত্ত তাঁদের বহনকারী রিকশার গতিরোধ করে ইন্দ্রজিৎকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যায়। এ সময় অপহরণকারীরা পরিবারের কাছে পাঁচ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে এবং টাকা না দিলে তাকে হত্যার হুমকি দেয়।
খবর পেয়ে রাত সাড়ে ১২টার দিকে ডিবি ও সদর থানা-পুলিশের একটি যৌথ দল দিলালপুর বেলতলা সড়কের শায়েস্তা খাঁর গলি এলাকায় অভিযান চালায়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অপহরণকারীরা ইন্দ্রজিৎকে ফেলে পালানোর চেষ্টা করলে তাকে সুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। একই সময় ঘটনাস্থল থেকে অপহরণকারী চক্রের পাঁচ সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়।
পুলিশ জানায়, প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে উদ্ধার হওয়া শিক্ষার্থীকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় ইন্দ্রজিতের মা রিতা রানী দাস রায় বাদী হয়ে পাবনা সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে শুক্রবার সকালে অভিযুক্তদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
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