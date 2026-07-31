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রাজধানীর কলাবাগানে হোস্টেল থেকে ছাত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ৩১ জুলাই ২০২৬, ১৩: ৩৫
রাজধানীর কলাবাগানে হোস্টেল থেকে ছাত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর কলাবাগান ক্রিসেন্ট রোডের একটি হোস্টেল থেকে পিংকি বিশ্বাস (১৯) নামে এক শিক্ষার্থীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে কলাবাগান ক্রিসেন্ট রোডের ৫ তলা ভবনের নিচতলার হোস্টেল থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে কলাবাগান থানা-পুলিশ।

ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহটি ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

কলাবাগান থানার উপপরিদর্শক (এসআই) লিজা আক্তার জানান, সকালে হোস্টেলের মালিক নয়ন মিয়ার কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ ৭২ নম্বর ক্রিসেন্ট রোডের ওই হোস্টেলে যায়। সেখানে দরজা ভেঙে পিংকি বিশ্বাসের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এ সময় ফ্যানের সঙ্গে গলায় ওড়না দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় তাকে পাওয়া যায়। এরপর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, প্রেমঘটিত কারণে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন ওই শিক্ষার্থী।

এসআই লিজা আক্তার আরও জানান, পিংকির গ্রামের বাড়ি বরিশাল জেলার উজিরপুর থানার জামবাড়ি গ্রামে। বাবার নাম প্রফুল্ল বিশ্বাস। তিনি রাজধানীর আনোয়ার খান মর্ডানের নার্সিং ইনস্টিটিউটের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন। ক্রিসেন্ট রোডের ওই হোস্টেলে পিংকিসহ তিনজন থাকতেন। বাকি দুজন ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে আছেন।

বিষয়:

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকলাবাগানপুলিশমরদেহছাত্রী
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