পাবনায় পরকীয়ার জেরে যুবককে কুপিয়ে হত্যা, আটক ১

পাবনা প্রতিনিধি
পাবনা পৌর এলাকায় পরকীয়ার জেরে আকাশ হোসেন (২৫) নামে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় নাইম হোসেন নামে আরও একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে পুলিশ সুভেল হোসেন নামে একজনকে আটক করেছে। মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত ১টার দিকে পৌর এলাকার সাধুপাড়া ব্রিজের কাছে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। নিহত আকাশ হোসেন সদর উপজেলার পলিথিন মোড় এলাকার সোহেল হোসেনের ছেলে। গুরুতর আহত নাইম হোসেন একই এলাকার মৃত লালু মণ্ডলের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এক গৃহবধূর সঙ্গে মিল্লাত নামের এক যুবকের পরকীয়ার সম্পর্ক ছিল। সেই সম্পর্কের প্রমাণ ছিল আকাশ ও নাঈমের কাছে। মঙ্গলবার রাতে মিল্লাত ও তাঁর সহযোগী সুভেলের সঙ্গে আকাশ ও নাঈমের পরকীয়ার বিষয়ে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে মিল্লাতের হাতে থাকা ছুরি দিয়ে আকাশ ও নাঈমকে কুপিয়ে আহত করে তাঁরা পালিয়ে যান। পরে স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আকাশকে মৃত ঘোষণা করেন।
পাবনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুস সালাম জানান, পরকীয়ার জেরে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। একজনকে আটক করেছে পুলিশ। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
