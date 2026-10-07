Ajker Patrika
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পাবনা

পাবনায় আরও এক ফেনসিডিল কারবারির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

পাবনা প্রতিনিধি
আপডেট : ০৭ অক্টোবর ২০২৬, ২৩: ০৮
পাবনায় আরও এক ফেনসিডিল কারবারির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
প্রতীকী ছবি

পাবনায় ৩০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধারের মামলায় লাল মোহাম্মদ লালু (২৭) নামের আরও এক ফেনসিডিল কারবারিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরও দুই মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আজ বুধবার দুপুরে পাবনার বিশেষ দায়রা জজ আদালতের বিচারক আবু সালেহ মোহাম্মদ সালাউদ্দীন খান এ রায় ঘোষণা করেন।

রাষ্ট্রপক্ষে মামলা পরিচালনাকারী অ্যাডভোকেট রাজিউর রহমান রঞ্জু এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। দণ্ডপ্রাপ্ত লাল মোহাম্মদ লালু রাজশাহীর বাঘা উপজেলার হরিরামপুর গ্রামের মুনসাদ আলীর ছেলে।

মামলার নথি অনুযায়ী, ৩০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধারের ঘটনায় পাবনা সদর থানায় ২০১৮ সালের ৭ জুলাই ডিবি পুলিশের এসআই অসীত কুমার বসাক বাদী হয়ে মামলা করেন। দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আদালত আসামি লাল মোহাম্মদ লালুকে দোষী সাব্যস্ত করেন। পরে তাঁকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়। একই সঙ্গে তাঁকে ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড ও অনাদায়ে আরও দুই মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এ সময় আসামি কাঠগড়ায় উপস্থিত ছিলেন না।

মামলায় আসামিপক্ষে আইনজীবী ছিলেন অ্যাডভোকেট শফিকুল ইসলাম। আর রাষ্ট্রপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন অ্যাডভোকেট রাজিউর রহমান রঞ্জু।

এর আগে গত সোমবার একই বিচারক পাবনার ঈশ্বরদীতে ৪০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধারের মামলায় মিজানুর রহমান নামের এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন।

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পাবনাকারাদণ্ডরাজশাহী বিভাগফেনসিডিলআদালতযাবজ্জীবনজেলার খবর
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