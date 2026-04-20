পাবনা

নির্জন চরে নূরজাহান বেগমের খোঁজ নেয় না কেউ

পাবনা প্রতিনিধি
আপডেট : ২০ এপ্রিল ২০২৬, ০৯: ০৪
নূরজাহান বেগম। ছবি: আজকের পত্রিকা

পাবনার বেড়া উপজেলা সদর থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে পেঁচাকোলা ঘাট। সেখান থেকে ট্রলারে কয়েক মিনিট নদী পাড়ি দিলেই চর পেঁচাকোলা। এই প্রায় নির্জন এই চরে নিসঙ্গ জীবন কাটাচ্ছেন ৯০ বছর বয়সী নূরজাহান বেগম।

ভাঙাচোরা ঘরে খেয়ে না-খেয়ে দিন কাটাচ্ছেন বৃদ্ধা নূরজাহান। তাঁকে দেখার কেউ নেই। মারা গেলে কেউ জানবে কি না—সেটা নিয়েও রয়েছে সংশয়। তাঁর পাশে দাঁড়ানোরও যেন কেউ নেই।

আলাপকালে নূরজাহান বেগম জানান, তাঁর স্বামী জয়নাল আবেদীন কয়েক বছর আগে মারা গেছেন। একমাত্র ছেলেও মারা গেছে প্রায় চার মাস আগে। ছেলের মৃত্যুর পর ছেলের বউ নাতিকে নিয়ে অন্যত্র চলে যাওয়ায় সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়েছেন এই বৃদ্ধা। আশপাশে তেমন কোনো প্রতিবেশীও নেই। তাঁর বাড়ি থেকে বেশ দূরে কিছু লোকজন থাকলেও বৃদ্ধার খোঁজখবর নেওয়ার মতো কেউ নেই।

দুপুরে কী খেয়েছেন—জানতে চাইলে নূরজাহান বেগম জানান, তিনি রোজা রেখেছেন। সেহরিতে খেয়েছেন সামান্য ভাত আর আলুর ভর্তা। ইফতারে কী খাবেন—এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, রাতে যে ভাত একটু অবশিষ্ট রয়েছেন, তা পানিতে ভিজিয়ে রেখেছেন, সেটাই দিয়ে ইফতার করবেন।

এ বিষয়ে বেড়া উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা তৌহিদুজ্জামান বলেন, ‘নূরজাহান বেগমের বিষয়টি আমি জেনেছি এবং সরেজমিন পরিদর্শন করেছি। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বেড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রুনাল্ট চাকমা বলেন, ‘বিষয়টি জানা ছিল না। দ্রুত এ বিষয়টি খোঁজ নিয়ে ওই বৃদ্ধার পাশে দাঁড়াতে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সহায়তা করা হবে।’

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: নিবন্ধনের বদলে সরাসরি পরীক্ষায় শিক্ষক নিয়োগ

ইরান যুদ্ধে নিহত সর্বকনিষ্ঠ কুর্দি নারী যোদ্ধা গজল মোলান

বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর বকেয়া ৫২ হাজার কোটি টাকা: জ্বালানিমন্ত্রী

নওগাঁয় পেট্রল না পেয়ে মহাসড়ক অবরোধ, তিন চালকের বিরুদ্ধে মামলা

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে (দ্বিতীয় পর্ব)

হিজলায় ১৭ লাখ টাকার চিংড়ির রেণু জব্দ, মেঘনায় অবমুক্ত

নোয়াখালীর সেনবাগে ১১টি পশু-পাখি উদ্ধার

গাইবান্ধায় ট্রাকের ধাক্কায় ব্যবসায়ী নিহত

পাবনায় ঘন ঘন লোডশেডিং, ভোগান্তি

