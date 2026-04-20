নির্জন চরে নূরজাহান বেগমের খোঁজ নেয় না কেউ

পাবনার বেড়া উপজেলা সদর থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে পেঁচাকোলা ঘাট। সেখান থেকে ট্রলারে কয়েক মিনিট নদী পাড়ি দিলেই চর পেঁচাকোলা। এই প্রায় নির্জন এই চরে নিসঙ্গ জীবন কাটাচ্ছেন ৯০ বছর বয়সী নূরজাহান বেগম।
ভাঙাচোরা ঘরে খেয়ে না-খেয়ে দিন কাটাচ্ছেন বৃদ্ধা নূরজাহান। তাঁকে দেখার কেউ নেই। মারা গেলে কেউ জানবে কি না—সেটা নিয়েও রয়েছে সংশয়। তাঁর পাশে দাঁড়ানোরও যেন কেউ নেই।
আলাপকালে নূরজাহান বেগম জানান, তাঁর স্বামী জয়নাল আবেদীন কয়েক বছর আগে মারা গেছেন। একমাত্র ছেলেও মারা গেছে প্রায় চার মাস আগে। ছেলের মৃত্যুর পর ছেলের বউ নাতিকে নিয়ে অন্যত্র চলে যাওয়ায় সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়েছেন এই বৃদ্ধা। আশপাশে তেমন কোনো প্রতিবেশীও নেই। তাঁর বাড়ি থেকে বেশ দূরে কিছু লোকজন থাকলেও বৃদ্ধার খোঁজখবর নেওয়ার মতো কেউ নেই।
দুপুরে কী খেয়েছেন—জানতে চাইলে নূরজাহান বেগম জানান, তিনি রোজা রেখেছেন। সেহরিতে খেয়েছেন সামান্য ভাত আর আলুর ভর্তা। ইফতারে কী খাবেন—এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, রাতে যে ভাত একটু অবশিষ্ট রয়েছেন, তা পানিতে ভিজিয়ে রেখেছেন, সেটাই দিয়ে ইফতার করবেন।
এ বিষয়ে বেড়া উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা তৌহিদুজ্জামান বলেন, ‘নূরজাহান বেগমের বিষয়টি আমি জেনেছি এবং সরেজমিন পরিদর্শন করেছি। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
বেড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রুনাল্ট চাকমা বলেন, ‘বিষয়টি জানা ছিল না। দ্রুত এ বিষয়টি খোঁজ নিয়ে ওই বৃদ্ধার পাশে দাঁড়াতে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সহায়তা করা হবে।’
