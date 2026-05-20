পাবনা

পাবনায় অপহরণকারী চক্রের ৮ সদস্য আটক, দুই কলেজশিক্ষার্থী উদ্ধার

পাবনা প্রতিনিধি
অপহরণকারী চক্রের আট সদস্য। ছবি: সংগৃহীত

পাবনা জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যদের অভিযানে অপহরণকারী চক্রের আট সদস্যকে আটক করা হয়েছে। এ সময় উদ্ধার করা হয় অপহৃত দুই কলেজশিক্ষার্থীকে। জব্দ করা হয় অপহরণকাজে ব্যবহৃত চারটি মোটরসাইকেল ও কয়েকটি মোবাইল ফোন।

আজ বুধবার (২০ মে) রাতে পাবনা সদর উপজেলার হেমায়েতপুর ইউনিয়নের গোপালপুর মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের আটক ও উদ্ধার করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন রনি শেখ (২৫), জাহিদ ইসলাম হাতেম (২৫), শান্ত মিয়া (২৪), রাহাত আলী (২০), সেজান হোসেন (২৫), সাজ্জাদ হোসেন (২০), সোহেল রানা (৪০) ও রিফাত হোসেন (১৯)।

উদ্ধার দুই শিক্ষার্থী হচ্ছে ঈশ্বরদী উপজেলার পিয়ারপুর এলাকার ব্যবসায়ী রফিকুল ইসলামের ছেলে মাজহারুল ইসলাম প্রান্ত (১৯) ও তার বন্ধু তানভীর হোসেন তন্ময় (১৮)।

আজ বিকেলে জেলা পুলিশ সুপার কার্যালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান পাবনার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম) রেজিনূর রহমান।

রেজিনূর রহমান জানান, ব্যবসায়ী রফিকুল ইসলামের ছেলে প্রান্ত ও তার বন্ধু তন্ময় গতকাল মঙ্গলবার (১৯ মে) বিকেলে ঈশ্বরদী থেকে পাবনা শহরে যাওয়ার উদ্দেশে বাড়ি থেকে বের হয়। পরে তারা অপহরণকারীদের খপ্পরে পড়ে এবং রাত সাড়ে ৯টার দিকে প্রান্তের মোবাইল ফোন ব্যবহার করে তার পরিবারের কাছে কল দিয়ে অপহরণকারীরা জানায় যে, দুজনকে এক মেয়েসহ আটকে রাখা হয়েছে। তাদের মুক্তির জন্য ৩ লাখ টাকা দাবি করা হয়। একই সঙ্গে অপহৃত শিক্ষার্থীদের মারধর ও হত্যার হুমকিও দেওয়া হয়। ভুক্তভোগী পরিবার বিষয়টি পাবনা জেলা ডিবি পুলিশকে জানায়।

এরপর পুলিশ সুপার ছুফি উল্লাহর নির্দেশে ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাশিদুল ইসলামের নেতৃত্বে জেলা গোয়েন্দা শাখার একটি চৌকস টিম তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় দ্রুত অভিযানে নামে। একপর্যায়ে রাত দেড়টার দিকে সদর উপজেলার হেমায়েতপুর ইউনিয়নের গোপালপুর মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে অপহরণকারী চক্রের আট সদস্যকে আটক ও অপহৃত দুই শিক্ষার্থীকে উদ্ধার করা হয়।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রেজিনূর রহমান আরও জানান, অভিযানকালে অপহরণকাজে ব্যবহৃত চারটি মোটরসাইকেল ও কয়েকটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। উদ্ধার করা দুই শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় পাবনা সদর থানায় অপহরণ ও চাঁদাবাজির অভিযোগে মামলার প্রক্রিয়া চলছে।

