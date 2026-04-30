Ajker Patrika
পাবনা

ঈশ্বরদীতে লেভেল ক্রসিংয়ে মালবাহী ট্রাককে সান্টিং ট্রেনের ধাক্কা, তদন্ত কমিটি গঠন

ঈশ্বরদী (পাবনা) প্রতিনিধি 
সান্টিং ট্রেনের ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত ট্রাক। ছবি: আজকের পত্রিকা

পাবনার ঈশ্বরদীতে একটি সান্টিং ট্রেনের ধাক্কায় মালবোঝাই ট্রাকের সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পাওয়া গেছে। বুধবার (২৯ এপ্রিল) দিনগত রাত আড়াইটার দিকে শহরের রেলগেট লেভেল ক্রসিংয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ট্রাকটি ধাক্কা খেয়ে রেললাইনের ওপর উঠে আটকে যায়। পরে সাময়িকভাবে একটি লাইন বন্ধ রাখা হয়। এ ঘটনায় চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

দুর্ঘটনায় ট্রাকচালক সোহেল রানা বাবর ও তাঁর ছেলে হেলপার মো. হিমেল মৃদু আহত হন। তাঁদের ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। তাঁদের বাড়ি রাজশাহী জেলায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ট্রেন চলাচলের সময় সাধারণত রেলগেট বন্ধ থাকে। তবে ঘটনার সময় একটি সান্টিং ট্রেন ক্রসিং অতিক্রমকালে ট্রাকটির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে বিকট শব্দ হয় এবং ট্রাকটি রেললাইনের ওপর উঠে যায়।

ট্রাকচালক সোহেল রানা বাবর জানান, রেলগেট খোলা থাকায় তাঁর আগে কয়েকটি ট্রাক নির্বিঘ্নে পার হয়। তিনি ক্রসিংয়ে ওঠার পরপরই সান্টিং ট্রেনটি তাঁর ট্রাককে ধাক্কা দেয়। এতে ট্রাকের সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

রেলওয়ের পাকশী বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিবহন কর্মকর্তা (ডিটিও) হাসিনা খাতুন বলেন, দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে চার সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির প্রধান করা হয়েছে পাকশী বিভাগের ট্রাফিক ইন্সপেক্টরকে। তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তবে এ দুর্ঘটনার কারণে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়নি বলে জানান তিনি।

বিষয়:

পাবনাদুর্ঘটনারাজশাহী বিভাগট্রাকঈশ্বরদী
সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

