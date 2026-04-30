Ajker Patrika
কক্সবাজার

রামুতে বন্য হাতির আক্রমণে মা-মেয়ে নিহত

কক্সবাজার প্রতিনিধি
আপডেট : ৩০ এপ্রিল ২০২৬, ১৬: ৪০
প্রতীকী ছবি

কক্সবাজারের রামুতে বন্য হাতির আক্রমণে মা ও মেয়ে নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার ভোর ৫টার দিকে উপজেলার খুনিয়াপালং ইউনিয়নের পশ্চিমপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটেছে। নিহতরা হলেন ওই এলাকার একরাম উল্লাহর স্ত্রী ছেনোয়ারা বেগম (২৭) ও তাঁর তিন বছরের কন্যা আসমা বিবি।

কক্সবাজার দক্ষিণ বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) আবদুল্লাহ আল মামুন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, বন বিভাগের ধোয়াপালং রেঞ্জের খুনিয়াপালং বিটের অধীন রক্ষিত বনে গড়ে তোলা ঘরটিতে তিনটি হাতি হামলা চালায়। এ সময় মা ও মেয়ে ঘর থেকে বের হলে হাতির দল আক্রমণ করে। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁদের মৃত্যু হয়।

রামু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া জানান, খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বন্য হাতির আক্রমণে মা ও মেয়ের মৃত্যু হয়েছে বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

