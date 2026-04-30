কালবৈশাখী ও টানা বৃষ্টিতে বোয়ালখালীতে ১০ হেক্টর ধানখেত ক্ষতিগ্রস্ত

চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে কালবৈশাখী ও টানা বৃষ্টিতে পাকা বোরো ধান ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছে। নিচু এলাকায় জলাবদ্ধতায় প্রায় ১০ হেক্টর ধানখেত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কাটা ও মাড়াইয়ের জন্য রাখা ধানও বৃষ্টির পানিতে ভিজে নষ্ট হচ্ছে।
কৃষকেরা জানান, ধান কাটার শেষ সময়ে টানা তিন দিনের ঝোড়ো বাতাস ও বৃষ্টিতে মাঠে লুটিয়ে পড়ে পাকা ধান। আজ বৃহস্পতিবারও উপজেলার কর্ণফুলী নদীর তীরবর্তী চরখিজিরপুর, পশ্চিম গোমদণ্ডী, পশ্চিম শাকপুরা, পোপাদিয়া ও সারোয়াতলী, শ্রীপুর খরনদ্বীপ, আমুচিয়া, করলডেঙ্গাসহ বিভিন্ন নিচু এলাকায় জলাবদ্ধতা দেখা দেয়।
শ্রীপুর গ্রামের কৃষক মো. মহিউদ্দিন জানান, তিনি ৪০ শতক জমিতে ধান আবাদ করেছিলেন, কিন্তু বৃষ্টিতে পুরো ফসল মাটিতে লুটিয়ে পড়ে নষ্ট হয়েছে।
জ্যৈষ্ঠপুরা এলাকার কৃষক বাসু চৌধুরী বলেন, ‘বৃষ্টি শুরুর আগের দিন ধান কেটেছিলাম, কিন্তু ঘরে তুলতে পারিনি। সব শেষ হয়ে গেছে।’
আমুচিয়া এলাকার কৃষক এস এম বাবর জানান, তাঁর ১২ একর জমির মধ্যে ৬ একরের ধান নষ্ট হয়েছে। এতে প্রায় দেড় লাখ টাকার ক্ষতির আশঙ্কা করছেন তিনি।
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. শাহানুর ইসলাম বলেন, টানা বৃষ্টিতে প্রায় ৫৫ হেক্টর জমির ধান পানিতে তলিয়ে গেছে। এর মধ্যে ১০ হেক্টর আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ ছাড়া ৫ হেক্টর সবজির খেতও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
শাহানুর ইসলাম আরও বলেন, বোয়ালখালীতে এবার ১ হাজার ৬৯২ হেক্টর জমিতে বোরো আবাদ হয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ৫ শতাংশ ধান কাটা শেষ হয়েছে, বাকি ৯৫ শতাংশ এখনো মাঠে রয়েছে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে পুরো ধান কাটতে ১৫-২০ দিন লাগবে।
