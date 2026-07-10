নোয়াখালীতে হামের উপসর্গে আরও এক শিশুর মৃত্যু

গত ২৪ ঘণ্টায় ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে হামের উপসর্গে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ফারজানা নামের ১১ বছর বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছরে জেলায় হামের উপসর্গে পাঁচ শিশুর মৃত্যু হয়েছে।
আজ শুক্রবার বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক (অতিরিক্ত) ও সিভিল সার্জন আনোয়ার হোসেন। মৃত শিশু ফারজানা জেলার বেগমগঞ্জ উপজেলার আমানতপুর গ্রামের মোহাম্মদ রফিকের মেয়ে।
হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, বুধবার ৮ জুলাই বিকেলে হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় ওই শিশুকে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় সে।
এদিকে, গত ২৪ ঘণ্টায় জেলায় নতুন করে হামে আক্রান্ত হয়েছে আরও ৪৪ শিশু। হাসপাতালে আইসোলেশনে আছে ১৪৪ জন। সবশেষ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছে ৪২ শিশু। এ ছাড়া শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় এক শিশুকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা পাঠানো হয়েছে।
পঞ্চগড় সদর উপজেলার করতোয়া নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হওয়া এক যুবকের মরদেহ একদিন পর উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার সাতমেড়া ইউনিয়নের ভেলকুপাড়া এলাকায়, নিখোঁজ হওয়ার স্থান থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে বকুল ইসলামের (১৮) মরদেহ উদ্ধার করা হয়।৫ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে মাছ ধরতে গিয়ে নুরুল আজিম প্রকাশ আজম (৪৫) নামের এক দরজি খুন হয়েছেন। আজ শুক্রবার সকালে উপজেলার মেখল ইউনিয়ন পশ্চিম মেখল খলিফাপাড়ায় এই ঘটনা ঘটে। নিহত আজম ওই এলাকার মৃত ইসলামের ছেলে..১৬ মিনিট আগে
রাতে বাড়িতে খাবার খেয়ে নিজের রাইস মিলে পাহারা দিতে যান মোহাম্মদ আলী সরকার। গভীর রাতে পাঁচ থেকে ছয়জন দুর্বৃত্ত ট্রান্সফরমার চুরির উদ্দেশ্যে মিলে ঢোকে। বিষয়টি টের পেয়ে গেলে তারা মোহাম্মদ আলীর হাত-পা বেঁধে মাথায় হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে হত্যা করে। পরে মিল থেকে তিনটি ট্রান্সফরমার নিয়ে পালিয়ে...৩৩ মিনিট আগে
ভোলার মনপুরায় টানা আট দিনের বর্ষণে জলাবদ্ধতায় প্রায় ২০ হাজার মানুষ পানিবন্দী হয়েছেন। বিভিন্ন ইউনিয়ন ও চরাঞ্চলে খাদ্যসংকট, বিশুদ্ধ পানির অভাব ও স্বাস্থ্যঝুঁকি বেড়েছে। স্থানীয়রা স্লুইসগেট মেরামত, খাল পুনঃখনন ও জরুরি ত্রাণের দাবি জানিয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে