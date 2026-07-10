দিনাজপুরে ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেলচালক নিহত, স্ত্রী আহত

দিনাজপুরে ট্রাকের ধাক্কায় এক মোটরসাইকেলচালক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তাঁর স্ত্রী সেলিনা কিসকো (৪৫) গুরুতর আহত হয়ে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শুক্রবার (১০ জুলাই) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে দিনাজপুর শহরের ফকিরপাড়া বাস মালিক সমিতির কার্যালয়ের সামনে মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
পুলিশ জানায়, নিহত পরমেনোশ হেমব্রোম চিরিরবন্দর উপজেলার দল্লা মিশনপাড়া গ্রামের মৃত সময় হেমব্রোমের ছেলে। তিনি স্ত্রী সেলিনা কিসকোকে সঙ্গে নিয়ে মোটরসাইকেলে দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এলাকা থেকে মির্জাপুর টার্মিনালের দিকে যাচ্ছিলেন।
পথে একই দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগতির ট্রাক পেছন থেকে মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয়। এতে স্বামী-স্ত্রী দুজনই সড়কে ছিটকে পড়েন। এ সময় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে পরমেনোশ হেমব্রোম ঘটনাস্থলেই নিহত হন। পরে স্থানীয়রা তাঁর স্ত্রীকে উদ্ধার করে গুরুতর আহত অবস্থায় দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুর্ঘটনার পর ট্রাকটি দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।
খবর পেয়ে দিনাজপুর কোতোয়ালি থানা-পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য দিনাজপুর মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠায়।
দিনাজপুর কোতোয়ালি থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মনিরুজ্জামান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। আহত নারীকে হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
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