বাখরাবাদ গ্যাসের সাবেক কর্মকর্তার ৮ বছরের কারাদণ্ড

জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেম লিমিটেডের সাবেক এক কর্মকর্তাকে আট বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন নোয়াখালীর বিশেষ জজ আদালত। একই সঙ্গে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে ১ লাখ টাকা অর্থদণ্ড ও জ্ঞাত আয়বহির্ভূত অর্জিত ৩৮ লাখ ৪৮ হাজার ৫৮৬ টাকা ৯০ পয়সার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছেন আদালত।
আজ রোববার বিকেলে এ রায় দেন বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. শওকত আলী। দণ্ডপ্রাপ্ত খালেদ সাইফুল্লাহ টিপু ফেনীর সোনাগাজী উপজেলার বক্তার মুন্সি বাজার এলাকার রাজাপুর গ্রামের আবুল হোসেন কানুনগোর ছেলে।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, খালেদ সাইফুল্লাহ ২০০০ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেম লিমিটেডের কুমিল্লা জেলায় বিক্রয় সহকারী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। কর্মকালে বারাহীপুর মৌজায় ১৫ লাখ ৫৮ হাজার ৭১৮ টাকা দিয়ে ৫১৯ দশমিক ৩৭ শতাংশ জায়গা কেনেন তিনি। পরে সেখানে ৬১ লাখ ৭ হাজার ৯৯ টাকা ব্যয়ে একটি পাঁচতলা ভবন নির্মাণ করেন। কিন্তু তিনি বাড়ি নির্মাণে খরচ দেখান ৩৪ লাখ ১৭ হাজার ৪৯১ টাকা। সোনাগাজীর রামপুর মৌজায় জমি কিনে একটি মার্কেট নির্মাণ করেন। সেখানেও ব্যয় গোপন করেন প্রায় ২ লাখ ৬৭ হাজার ৪৯১ টাকা। পরে অভিযোগের ভিত্তিতে ওই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তদন্তে নামে দুদক।
দুদক জানায়, তদন্তকালে বাড়ি ও মার্কেট নির্মাণে খালেদ সাইফুল্লাহ টিপু প্রায় ৩৮ লাখ ৪৭ হাজার ৫৮৬ টাকা ব্যয় গোপন করেন। যা তাঁর জ্ঞাত আয়বহির্ভূত হিসেবে গণ্য করা হয়। তদন্ত শেষে দুদকের নোয়াখালী অঞ্চলের তৎকালীন সহকারী পরিচালক মো. মশিউর রহমান আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। দীর্ঘ শুনানি শেষে আসামিকে আট বছরের কারাদণ্ড এবং ১ লাখ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন।
দুদকের কোর্ট ইন্সপেক্টর মো. ইদ্রিছ বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, রায় প্রদানের পর আসামিকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে। দুদকের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন পিপি মোহাম্মদ জহির উদ্দিন।
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