হাতিয়ায় আইনজীবী নেতা গ্রেপ্তার, আ.লীগ–বিএনপির পাল্টাপাল্টি মিছিল

­হাতিয়া (নোয়াখালী) প্রতিনিধি
নোয়াখালীর হাতিয়া পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছাইফ উদ্দিনকে (৫৯) গ্রেপ্তার করেছে যৌথ বাহিনী। আজ সোমবার বিকেলে হাতিয়া আদালত এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে গ্রেপ্তারের আগে দুপুর থেকে যৌথ বাহিনীর সদস্যরা আদালত এলাকায় অবস্থান করছিলেন।

এদিকে ছাইফ উদ্দিনকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে তাৎক্ষণিকভাবে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের শতাধিক নেতা-কর্মী উপজেলা সদরের ওছখালীতে বিক্ষোভ-মিছিল বের করেন। তাঁরা ছাইফ উদ্দিনের মুক্তির দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেন। একপর্যায়ে যৌথ বাহিনীর সদস্যরা তাঁদের ধাওয়া করে ছত্রভঙ্গ করে দেন। তবে যৌথ বাহিনী এ সময় কাউকে আটক করতে পারেনি।

এর পরপরই পাল্টা মিছিল বের করেন হাতিয়া উপজেলা যুবদল–স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। এ সময় তাঁরা আওয়ামী লীগের পক্ষে যাঁরা মিছিল করেছেন, তাঁদের হুঁশিয়ারি দেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করে হাতিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম আজমল হুদা বলেন, বিকেলে হাতিয়া উপজেলা সদর থেকে ছাইফ উদ্দিনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে দুটি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে একটি মামলায় তিনি জামিনে রয়েছেন।

মিছিলের বিষয়ে জানতে চাইলে ওসি বলেন, আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা মিছিল করার জন্য জড়ো হয়েছিলেন। ধাওয়া করে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়েছে। মিছিল করার সুযোগ দেওয়া হয়নি।

