নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

নোয়াখালী প্রতিনিধি
নোয়াখালীর সদর উপজেলায় বার্ষিক পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের সময় ধরা খেয়ে এক ছাত্রী আত্মহত্যা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। মৃত ফারহানা আক্তার মোহনা (১২) উপজেলার বিনোদপুর ইউনিয়নের বিনোদপুর উচ্চবিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী ছিল এবং একই ইউনিয়নের পন্ডিতপুর গ্রামের বেন্টর বাড়ির মো. ফরহাদের মেয়ে।
আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিনোদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শৌচাগারে এই ঘটনা ঘটে।
নিহত ছাত্রীর চাচা সাইফুল ইসলাম তানিম বলেন, ‘সকালে স্কুলে বাংলা দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষায় অংশ নেয় মোহনা। পরে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বাড়ির লোকজন জানতে পারে সে আত্মহত্যা করেছে। খবর পেয়ে তার স্বজনেরা বিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে আসে। তখন তাদের জানানো হয়, পরীক্ষা চলাকালে সে নকলে ধরা পড়ে। এতে সে অভিমানে আত্মহত্যা করেছে। তবে বিষয়টি আরও খতিয়ে দেখলে আত্মহত্যার সঠিক কারণ জানা যাবে।’
বিনোদপুর উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক মোস্তাক সরওয়ার রিজভী বলেন, ‘পরীক্ষাকেন্দ্রে মোহনা নকল করতে গিয়ে ধরা পড়ে। পরীক্ষা শেষে ওই ছাত্রী আমাদের বিদ্যালয়ের পাশের বিনোদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শৌচাগারের গ্রিলে ওড়না পেঁচিয়ে আত্মহত্যা করে। পরে শিক্ষার্থীরা দেখতে পেয়ে তাকে উদ্ধার করে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।’
সুধারাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কামরুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে হাসপাতালে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তদন্ত শেষে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা যাবে।
নোয়াখালী প্রতিনিধি
বগুড়া-ঢাকা মহাসড়কে 'স্বামী-স্ত্রী' পরিচয় দেওয়া দুই ব্যক্তিকে ৬ হাজার ইয়াবাসহ আটক করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। বুধবার (২৬ নভেম্বর) রাতে শাজাহানপুর উপজেলার নয়মাইল এলাকায় উত্তরবঙ্গগামী একটি বাস থেকে তাঁদেরকে আটক করা হয়।
প্রবীর সিংহের বাবা লখিন্দর সিংহ আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, '১৭ বছর পর আমার ছেলে ঘরে ফিরেছে। এই দিনের জন্য কত অপেক্ষা করেছি, তা কাউকে বোঝাতে পারব না। ভগবানের কৃপায় জীবিত অবস্থায় তাকে পেলাম।'
শাহজাহান চৌধুরী বলেন, 'সে জন্য বলে যাচ্ছি, চুদুরবুদুর (উল্টাপাল্টা) করিও না। লুলা (অবশ) হয়ে যাবে। আমি যদি চোখের পানি ফেলি, লুলা হয়ে যাবে। আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি। ১৮ বছরের মধ্যে ৯ বছর জেল খেটেছি। আমি টাকাপয়সা চাই নাই, ধনদৌলত, কাপড়চোপড়, পরিবারকে চাইনি। আমি আপনাদের দুয়ারে আজকে এসেছি।'
গাজীপুরের টঙ্গীতে সড়ক দুর্ঘটনায় কৃত্তিবাস দাস (৩০) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত ১টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের টঙ্গীর কলেজ গেট এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়া-ঢাকা মহাসড়কে ‘স্বামী-স্ত্রী’ পরিচয় দেওয়া দুই ব্যক্তিকে ৬ হাজার ইয়াবাসহ আটক করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। বুধবার (২৬ নভেম্বর) রাতে শাজাহানপুর উপজেলার নয়মাইল এলাকায় উত্তরবঙ্গগামী একটি বাস থেকে তাঁদেরকে আটক করা হয়। আটক ব্যক্তিরা হলেন জয়পুরহাট পৌর এলাকার আরামনগরের বাসিন্দা বকুল হোসেন এবং দিনাজপুর জেলার হাকিমপুরের বাসিন্দা লাকি বেগম।
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বগুড়া জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালক জিল্লুর রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিএনসি সদস্যরা নয়মাইল এলাকায় শ্যামলী পরিবহনের একটি বাসে তল্লাশি চালান। সন্ধ্যা ৭টার দিকে বাসটি থামিয়ে ওই দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তাঁরা নিজেদের স্বামী-স্ত্রী বলে দাবি করেন। পরে তাঁদের সঙ্গে থাকা ব্যাগ তল্লাশি করে ৬ হাজার ইয়াবা বড়ি উদ্ধার করা হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাজাহানপুর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
নোয়াখালীর সদর উপজেলায় বার্ষিক পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের সময় ধরা খেয়ে এক ছাত্রী আত্মহত্যা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। মৃত ফারহানা আক্তার মোহনা (১২) উপজেলার বিনোদপুর ইউনিয়নের বিনোদপুর উচ্চবিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী ছিল এবং একই ইউনিয়নের পন্ডিতপুর গ্রামের বেন্টর বাড়ির মো. ফরহাদের মেয়ে।
প্রবীর সিংহের বাবা লখিন্দর সিংহ আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, '১৭ বছর পর আমার ছেলে ঘরে ফিরেছে। এই দিনের জন্য কত অপেক্ষা করেছি, তা কাউকে বোঝাতে পারব না। ভগবানের কৃপায় জীবিত অবস্থায় তাকে পেলাম।'
শাহজাহান চৌধুরী বলেন, 'সে জন্য বলে যাচ্ছি, চুদুরবুদুর (উল্টাপাল্টা) করিও না। লুলা (অবশ) হয়ে যাবে। আমি যদি চোখের পানি ফেলি, লুলা হয়ে যাবে। আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি। ১৮ বছরের মধ্যে ৯ বছর জেল খেটেছি। আমি টাকাপয়সা চাই নাই, ধনদৌলত, কাপড়চোপড়, পরিবারকে চাইনি। আমি আপনাদের দুয়ারে আজকে এসেছি।'
গাজীপুরের টঙ্গীতে সড়ক দুর্ঘটনায় কৃত্তিবাস দাস (৩০) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত ১টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের টঙ্গীর কলেজ গেট এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
বিডিআর বিদ্রোহ মামলায় দীর্ঘ ১৭ বছর কারাজীবন শেষে মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার সদর ইউনিয়নের উত্তর বালিগাঁও গ্রামের নিজ বাড়িতে ফিরলেন প্রবীর সিংহ। গত মঙ্গলবার নারায়ণগঞ্জ কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পান প্রবীর সিংহ। গতকাল বুধবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে তিনি গ্রামের বাড়িতে আসেন। প্রবীর সিংহ কমলগঞ্জ উপজেলার সদর ইউনিয়নের উত্তর বালিগাঁও গ্রামের লখিন্দর সিংহের একমাত্র ছেলে।
জানা যায়, গতকাল রাতে প্রবীর সিংহ বাড়িতে পৌঁছালে এক আবেগঘন পরিবেশ তৈরি হয়। বিডিআর বিদ্রোহ মামলায় ১৭ বছরের দীর্ঘ কারাজীবন শেষে বাবার কাছে আসেন তিনি। বাড়ির উঠানে পা রাখতেই বাবাকে জড়িয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন প্রবীর। পাশে থাকা স্বজন ও প্রতিবেশীরাও আবেগ থামাতে পারেননি।
প্রবীর সিংহের পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, প্রবীর সিংহ খাগড়াছড়ির রামগড় এলাকায় কর্মরত ছিলেন। ২০০৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ও ২৬ মার্চের স্কাউটিং কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য তাঁকে ঢাকায় আনা হয়। ঠিক ওই সময়ই ঘটে পিলখানার মর্মান্তিক ‘বিডিআর হত্যাকাণ্ড’। সেই ঘটনার পরই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। দীর্ঘ ১৭ বছরের কারাজীবন শেষে বাড়ি ফিরেছেন তিনি।
প্রবীর সিংহের বাবা লখিন্দর সিংহ আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, ‘১৭ বছর পর আমার ছেলে ঘরে ফিরেছে। এই দিনের জন্য কত অপেক্ষা করেছি, তা কাউকে বোঝাতে পারব না। ভগবানের কৃপায় জীবিত অবস্থায় তাকে পেলাম।’
মঙ্গলবার বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনায় বিস্ফোরক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে করা মামলায় গাজীপুরের কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পেয়েছেন ৩৫ জন। এ সময় কারাফটকে তাঁদের আত্মীয়স্বজন উপস্থিত ছিলেন। আসামিদের মধ্যে কাশিমপুর হাইসিকিউরিটি কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে একজন, কেন্দ্রীয় কারাগার পার্ট-১ থেকে দুজন এবং পার্ট-২ থেকে ৩২ জন মুক্তি পেয়েছেন।
নোয়াখালীর সদর উপজেলায় বার্ষিক পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের সময় ধরা খেয়ে এক ছাত্রী আত্মহত্যা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। মৃত ফারহানা আক্তার মোহনা (১২) উপজেলার বিনোদপুর ইউনিয়নের বিনোদপুর উচ্চবিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী ছিল এবং একই ইউনিয়নের পন্ডিতপুর গ্রামের বেন্টর বাড়ির মো. ফরহাদের মেয়ে।
বগুড়া-ঢাকা মহাসড়কে 'স্বামী-স্ত্রী' পরিচয় দেওয়া দুই ব্যক্তিকে ৬ হাজার ইয়াবাসহ আটক করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। বুধবার (২৬ নভেম্বর) রাতে শাজাহানপুর উপজেলার নয়মাইল এলাকায় উত্তরবঙ্গগামী একটি বাস থেকে তাঁদেরকে আটক করা হয়।
শাহজাহান চৌধুরী বলেন, 'সে জন্য বলে যাচ্ছি, চুদুরবুদুর (উল্টাপাল্টা) করিও না। লুলা (অবশ) হয়ে যাবে। আমি যদি চোখের পানি ফেলি, লুলা হয়ে যাবে। আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি। ১৮ বছরের মধ্যে ৯ বছর জেল খেটেছি। আমি টাকাপয়সা চাই নাই, ধনদৌলত, কাপড়চোপড়, পরিবারকে চাইনি। আমি আপনাদের দুয়ারে আজকে এসেছি।'
গাজীপুরের টঙ্গীতে সড়ক দুর্ঘটনায় কৃত্তিবাস দাস (৩০) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত ১টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের টঙ্গীর কলেজ গেট এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
নিজের বক্তব্য নিয়ে আবারও আলোচনায় চট্টগ্রামের আলোচিত জামায়াত নেতা শাহজাহান চৌধুরী। তাঁর নতুন বক্তব্যটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপকভাবে আলোচনা শুরু হয়। বক্তব্যে তাঁকে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষায় বলতে শোনা যায়, আল্লাহর ওয়াস্তে বাড়াবাড়ি করিয়েন না। আমার নাম শাহজাহান চৌধুরী। আমি শুনতেছি, অনেকজনে নাকি উল্টাপাল্টা বলতেছে; খবরদার, খবরদার, খবরদার। আমার নাম শাহজাহান চৌধুরী। আমাকে যারা চিনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে। আমি চোখ তুলে দেখতেছি, আমার জন্য আল্লাহ আছে। আল্লাহর মেহেরবানি, আমার জন্য সূর্য দাঁড়িয়ে থাকবে। আল্লাহ তাআলা আমাকে এই রকম মর্যাদা দিয়েছে।’
১৩ নভেম্বর সাতকানিয়া উপজেলার চরতি ইউনিয়নের তুলাতলী এলাকায় গণসংযোগকালে শাহজাহান চৌধুরী এই বক্তব্য দিয়েছিলেন বলে চট্টগ্রাম জামায়াতের কয়েকজন নেতা ও স্থানীয় বাসিন্দাদের তরফে নিশ্চিত হওয়া গেছে।
এতে শাহজাহান চৌধুরী বলেন, ‘সে জন্য বলে যাচ্ছি, চুদুরবুদুর (উল্টাপাল্টা) করিও না। লুলা (অবশ) হয়ে যাবে। আমি যদি চোখের পানি ফেলি, লুলা হয়ে যাবে। আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি। ১৮ বছরের মধ্যে ৯ বছর জেল খেটেছি। আমি টাকাপয়সা চাই নাই, ধনদৌলত, কাপড়চোপড়, পরিবারকে চাইনি। আমি আপনাদের দুয়ারে আজকে এসেছি।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমার চোখের পানি বৃথা যায়নি। এই চরতি আমার শায়েখ, ওস্তাদ মাওলানা মমিনুল হক চৌধুরীর জন্মস্থান। আমি এলাকাকে সম্মান করি, এই এলাকার মাটিকে সম্মান করি। এখানে কোনো রাজনীতি নাই। এখানে আর কোনো মার্কা নাই, সাতকানিয়া-লোহাগাড়ার মার্কা একটাই, সেটা হলো দাঁড়িপাল্লা।’
এর আগে ২২ নভেম্বর জামায়াতের অন্য একটি সমাবেশে শাহজাহান চৌধুরী প্রশাসনকে কবজায় আনা নিয়ে বক্তব্য দিয়ে আলোচনায় আসেন। পরবর্তী সময়ে ড. ইউনূস তাঁকে গার্ডিয়ান অব চিটাগাং ঘোষণা করেছেন—এ রকম একটি বক্তব্যও ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়।
এই বিষয়ে বক্তব্য জানার জন্য শাহজাহান চৌধুরীকে চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি। জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতা মুহাম্মদ শাহজাহানকেও ফোন করে পাওয়া যায়নি।
নোয়াখালীর সদর উপজেলায় বার্ষিক পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের সময় ধরা খেয়ে এক ছাত্রী আত্মহত্যা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। মৃত ফারহানা আক্তার মোহনা (১২) উপজেলার বিনোদপুর ইউনিয়নের বিনোদপুর উচ্চবিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী ছিল এবং একই ইউনিয়নের পন্ডিতপুর গ্রামের বেন্টর বাড়ির মো. ফরহাদের মেয়ে।
বগুড়া-ঢাকা মহাসড়কে 'স্বামী-স্ত্রী' পরিচয় দেওয়া দুই ব্যক্তিকে ৬ হাজার ইয়াবাসহ আটক করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। বুধবার (২৬ নভেম্বর) রাতে শাজাহানপুর উপজেলার নয়মাইল এলাকায় উত্তরবঙ্গগামী একটি বাস থেকে তাঁদেরকে আটক করা হয়।
প্রবীর সিংহের বাবা লখিন্দর সিংহ আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, '১৭ বছর পর আমার ছেলে ঘরে ফিরেছে। এই দিনের জন্য কত অপেক্ষা করেছি, তা কাউকে বোঝাতে পারব না। ভগবানের কৃপায় জীবিত অবস্থায় তাকে পেলাম।'
গাজীপুরের টঙ্গীতে সড়ক দুর্ঘটনায় কৃত্তিবাস দাস (৩০) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত ১টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের টঙ্গীর কলেজ গেট এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি
গাজীপুরের টঙ্গীতে সড়ক দুর্ঘটনায় কৃত্তিবাস দাস (৩০) নামের এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার দিবাগত রাত ১টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের টঙ্গীর কলেজ গেট এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত কৃত্তিবাস দাস গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া থানার কাফুলা গ্রামের কৃষ্ণকান্ত দাসের ছেলে। তিনি পেশায় একজন ব্যবসায়ী ছিলেন এবং ঢাকার মোহাম্মদপুর এলাকায় পরিবার নিয়ে বসবাস করতেন।
পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাতে ব্যবসায়িক কাজ শেষে গাজীপুর থেকে ঢাকার বাসায় ফিরছিলেন কৃত্তিবাস দাস। রাতে স্থানীয় লোকজন তাঁকে এবং তাঁর ব্যবহৃত মোটরসাইকেলটি রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখেন। পরে তাঁকে উদ্ধার করে টঙ্গীর শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
টঙ্গী পূর্ব থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোসাব্বির হোসেন রাতেই হাসপাতাল থেকে লাশটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যান।
টঙ্গী পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ওয়াহিদুজ্জামান জানান, পুলিশ প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে যে ওই যুবকের মৃত্যু সড়ক দুর্ঘটনায় হয়েছে। মোটরসাইকেলটি বর্তমানে পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। পরিবারের সদস্যদের লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশটি তাঁদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
