Ajker Patrika
নোয়াখালী

নোয়াখালীতে পরীক্ষাকেন্দ্রে মাথায় ফ্যান পড়ে পরীক্ষার্থী আহত

নোয়াখালী প্রতিনিধি
আপডেট : ২৬ এপ্রিল ২০২৬, ২১: ০৯
পরীক্ষা দিচ্ছে আহত শিক্ষার্থী নিয়ামুল হাসান। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার চৌমুহনী মদন মোহন উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে পরীক্ষা চলাকালে একটি সিলিং ফ্যান খুলে মাথায় পড়ে নিয়ামুল হাসান নামের এক এসএসসি পরীক্ষার্থী আহত হয়েছে। পরে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে আলাদা করে পরীক্ষার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।

আজ রোববার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মদন মোহন উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রের ১১ নম্বর কক্ষে এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহত শিক্ষার্থী নিয়ামুল হাসান উপজেলার দুর্গাপুর উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালে যথাসময়ে নির্দিষ্ট কক্ষে অন্য পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে পরীক্ষা দিতে আসে নিয়ামুল। পরীক্ষা চলাকালে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে চলন্ত একটি সিলিং ফ্যান ছিঁড়ে নিয়ামুলের গায়ে পড়ে। এতে মাথা, গাড়সহ শরীরের বিভিন্ন অংশে আঘাতপ্রাপ্ত হয় সে। এ সময় পুরো কক্ষে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। উপস্থিত পরীক্ষার্থীরা দিগ্‌বিদিক করলে কিছুক্ষণ পরীক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে একটি মেডিকেল টিম কেন্দ্রে পৌঁছে ওই শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়। শারীরিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায় নিয়ামুল পুনরায় পরীক্ষায় অংশ নেয়। চিকিৎসা নিতে সময় লাগায় ওই শিক্ষার্থীকে নির্দিষ্ট সময়ের থেকে অতিরিক্ত ৩০ মিনিট সময় বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

তাঁরা আরও জানান, বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে দ্রুত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির অবকাঠামো ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সংস্কার করা প্রয়োজন। অন্যথায় আগামী দিনে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

বেগমগঞ্জ উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জহিরুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে বিষয়টি দেখা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রটির বেশ কিছু কক্ষে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম অত্যন্ত পুরোনো ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে।

বিষয়:

নোয়াখালীবেগমগঞ্জচট্টগ্রাম বিভাগপরীক্ষার্থীজেলার খবর
ঢাবি ছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার, শিক্ষক ও বন্ধু পুলিশ হেফাজতে

শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের অনুরোধ পর্যালোচনার আড়ালে ঢাকাকে কী বার্তা দিল দিল্লি

হোয়াইট হাউসের ডিনারে হামলা: মেধাবী প্রকৌশলী ও উদ্ভাবক অ্যালেন কেন অস্ত্র তুলে নিলেন

ট্রাম্পের অনুষ্ঠানে গুলি: আটক যুবক সম্পর্কে যা জানা গেল

গুরুকে হত্যার পরিকল্পনা ফাঁস, শিষ্য রকি প্রকাশ্যে খুন: বগুড়ায় সন্ত্রাসী চক্রের দ্বন্দ্ব ভয়ংকর

শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের অনুরোধ পর্যালোচনার আড়ালে ঢাকাকে কী বার্তা দিল দিল্লি

বিবিএসের নতুন ব্যবস্থা বাড়াবে অর্থনীতির গতি

সংরক্ষিত আসনের নারী প্রার্থী: বিএনপির কোটিপতি ১৬ প্রার্থী

হাত-পাবিহীন শিশুর জন্ম: বাবা বললেন ফেলে দিতে, হাসপাতাল করল বিল মওকুফ

দূরপাল্লার বাসযাত্রায় নতুন ভাড়ার তালিকা প্রকাশ, কোন রুটে কত বাড়ল

বিএনপি নেতার মারধরের শিকার পুলিশ সদস্য, আটক ৩

রায়পুরায় শিশুকে ধর্ষণচেষ্টা, মাদ্রাসাশিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা

ডাসারে জমি নিয়ে বিরোধে আহত কিশোরের মৃত্যু

বগুড়ায় দুই নারীর হাত-পা বেঁধে বাড়িতে ডাকাতি

