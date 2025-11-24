Ajker Patrika

হাতিয়ায় অজ্ঞান পার্টির প্রধান অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার

­হাতিয়া (নোয়াখালী) প্রতিনিধি
হাতিয়ায় গ্রেপ্তার শামীম। ছবি: আজকের পত্রিকা
হাতিয়ায় গ্রেপ্তার শামীম। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালী হাতিয়ায় অজ্ঞান পার্টির প্রধান সদস্য মো. শামীমকে (২৯) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁর কাছ থেকে দেশীয় তৈরি ওয়ান শুটারগান ও দুটি কার্তুজ উদ্ধার করা হয়। আজ সোমবার (২৪ নভেম্বর) সন্ধ্যায় প্রেস নোটের মাধ্যমে হাতিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ কে এম আজমল হুদা এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

গ্রেপ্তার শামীম উপজেলার বুড়িরচর ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড লামছি গ্রামের শফিউল আলমের ছেলে। তাঁর বিরুদ্ধে হাতিয়া থানায় ৭টি মামলা রয়েছে। গত শনিবার রাতে তাঁকে উপজেলার বুড়িরচর ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

প্রেস নোটে বলা হয়, হাতিয়ায় বেশ কয়েকটি জায়গায় স্প্রে প্রয়োগ করে চুরির ঘটনা ঘটেছে। গত ২৮ অক্টোবর চরঈশ্বর ইউনিয়নের খাসের হাটের হাজী কামরুলের বাড়িতে স্প্রে প্রয়োগ করে চুরির ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এলে পুলিশ দ্রুত মামলা রেকর্ড করে এবং মূল অপরাধী শনাক্তে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তা নেয়। বেশ কয়েকটি জায়গায় অভিযান চালায় পুলিশ। সবশেষে বুড়িরচর ইউনিয়ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে অজ্ঞান পার্টির মূল হোতা মো. শামীমকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে একটি দেশীয় তৈরি ওয়ান শুটারগান ও দুটি কার্তুজ এবং ১১ হাজার ৯০০ টাকা উদ্ধার করা হয়।

হাতিয়া থানার ওসি বলেন, গ্রেপ্তারের পর শামীম আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে আগে আরও সাতটি মামলা তদন্তাধীন।

