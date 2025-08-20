Ajker Patrika
নোয়াখালীতে জামায়াতের ৭ নেতা-কর্মী হত্যা মামলায় আ.লীগ নেতা গ্রেপ্তার

নোয়াখালী প্রতিনিধি
নজরুল ইসলাম মানিক। ছবি: সংগৃহীত

নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে জামায়াত-শিবিরের ৭ নেতা-কর্মী হত্যা মামলায় বসুরহাট পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম মানিককে (৫৩) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আজ বুধবার সকালে গ্রেপ্তার আসামিকে বিচারিক আদালতে পাঠানো হয়। গতকাল মঙ্গলবার রাতে বসুরহাট পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ড থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। মানিক ওই ওয়ার্ডের আবুল কালামের ছেলে। তিনি বসুরহাট পৌরসভার সাবেক মেয়র আব্দুল কাদের মির্জার ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবে পরিচিত।

কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গাজী মুহাম্মদ ফৌজুল আজিম জানান, আওয়ামী লীগ নেতা মানিক ২০১৩ সালে কোম্পানীগঞ্জে জামায়াত-শিবিরের সাত নেতা-কর্মী হত্যা মামলার আসামি। গত ৫ আগস্ট আওয়ামী সরকারের পতনের পর তিনি আত্মগোপনে ছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

নোয়াখালীহত্যামামলাগ্রেপ্তারচট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়আওয়ামী লীগকোম্পানীগঞ্জ
