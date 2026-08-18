নোয়াখালীর সুবর্ণচরে পৃথক ঘটনায় নারী-শিশুসহ ৩ মরদেহ উদ্ধার

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে আজ মঙ্গলবার পৃথক ঘটনায় নারী ও শিশুসহ তিনজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে চরজব্বর থানা পুলিশ। নিহতরা হলেন ব্র্যাককর্মী দাউদুল ইসলাম (৩০), গৃহবধূ তামান্না আক্তার (২৩) এবং শিশু হামিম (৩)। পুলিশ জানিয়েছে, দুটি মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে।
নিহত দাউদুল ইসলাম ফেনী জেলার সদর উপজেলার পাচগাছিয়া ইউনিয়নের এলাহীগঞ্জ গ্রামের আবুল কালামের ছেলে। তিনি সুবর্ণচরের চরজব্বর ইউনিয়নে ব্র্যাকের কাঞ্চন বাজার শাখায় কর্মরত ছিলেন। আজ দুপুরে তাঁর নিজ কক্ষ থেকে ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।
তামান্না আক্তার চরজব্বর ইউনিয়নের জাহাজমারা গ্রামের রিপনের স্ত্রী। পরিবারের সদস্যরা জানান, নিজ বাড়ির বসতঘরে গলায় ফাঁস দিলে তাঁকে উদ্ধার করে নোয়াখালী ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠান। পরে অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকায় নেওয়ার পথে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় পৌঁছালে তাঁর মৃত্যু হয়। পরে মরদেহ বাড়িতে নিয়ে আসা হলে সেখান থেকে পুলিশ উদ্ধার করে।
অন্যদিকে, চরআমান উল্যাহ ইউনিয়নের নয়া পাড়া গ্রামের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের জসিম উদ্দিনের ছেলে হামিম পানিতে ডুবে মারা যায়। শিশুটির বয়স ছিল ৩ বছর।
চরজব্বর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল হাসান বলেন, “ব্র্যাককর্মী দাউদুল ইসলাম ও তামান্না আক্তারের মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল শেষে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে ধারণা করা হচ্ছে পারিবারিক কলহের কারণে এ নারী ও ব্র্যাককর্মী আত্মহত্যা করেছেন। এ দুটি ঘটনায় পৃথক অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে। আর শিশুটির মরদেহ আইনি প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’
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