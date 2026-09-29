নোয়াখালীতে কিশোর গ্যাংবিরোধী অভিযানে আটক ৬৭

কিশোরদের অপরাধে জড়িয়ে পড়া রোধ, জননিরাপত্তা নিশ্চিত এবং সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে নোয়াখালীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। এ সময় কিশোর অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগে ৬৭ জনকে আটক করা হয়েছে।
সোমবার দিবাগত রাত থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। আটক ৬৭ জনের মধ্যে ৬২ জনকে মুচলেকা নিয়ে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। একজনকে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একজনকে নিয়মিত মামলায় গ্রেপ্তার এবং তিনজনকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে সাজা ও জরিমানা করা হয়েছে।
পুলিশ জানায়, কিশোর অপরাধ দমনে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে জেলাজুড়ে একাধিক দল অভিযান পরিচালনা করছে। এ সময় জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে চেকপোস্ট বসানো, অপরাধপ্রবণ এলাকায় তল্লাশিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
এরই অংশ হিসেবে জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে ৬৭ কিশোরকে আটক করা হয়। প্রাথমিকভাবে সংশোধনের সুযোগ দিতে ৬২ জনের কাছ থেকে মুচলেকা নিয়ে তাঁদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। বাকি পাঁচজনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
জেলা পুলিশ সুপার এন এম নাসিরুদ্দিন জানান, সব ধরনের অপরাধ দমনে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।
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