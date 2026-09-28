লক্ষ্মীপুরে কিশোর গ্যাংবিরোধী অভিযানে আটক ২৪৪

লক্ষ্মীপুরে কিশোর গ্যাং ও উঠতি বয়সী বখাটেদের বিরুদ্ধে একযোগে অভিযান চালিয়েছে জেলা পুলিশ। পাঁচ ঘণ্টার এই সাঁড়াশি অভিযানে ২৪৪ জন কিশোর ও তরুণকে আটক করা হয়েছে।
গতকাল রোববার সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত জেলার সদর, চন্দ্রগঞ্জ, রায়পুর, রামগঞ্জ, রামগতি ও কমলনগর থানা এলাকায় এ অভিযান পরিচালিত হয়। আটককৃতদের বয়স ১৪ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে জেলার বিভিন্ন এলাকায় কিশোর গ্যাংয়ের উৎপাত ও অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বিশেষ করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সামনে ছাত্রীদের উত্ত্যক্ত করা, ইভ টিজিং, তুচ্ছ ঘটনায় মারামারিসহ বিভিন্ন সামাজিক অনাচারে সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এসব সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে জেলা পুলিশ, গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) ও সংশ্লিষ্ট থানা-পুলিশ যৌথভাবে এই অভিযান শুরু করে।
অভিযানে আটকদের মধ্যে লক্ষ্মীপুর সদর থানায় ৪২ জন, চন্দ্রগঞ্জ থানায় ২১, রায়পুর থানায় ৪৪, রামগঞ্জ থানায় ৩৭, রামগতি থানায় ৪৪ জন এবং কমলনগর থানায় ৫৬ জন রয়েছেন।
লক্ষ্মীপুর সদর ও রায়পুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওয়াহিদ পারভেজ ও মো. নিজাম উদ্দিন ভূইয়া জানান, উঠতি বয়সী কিশোরেরা যাতে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে না পড়ে, সে লক্ষ্যে নিয়মিত কিশোর গ্যাংবিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে জেলা পুলিশ এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে। পাশাপাশি আটক কিশোরদের তথ্য যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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