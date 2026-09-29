কাজ ফেলে রাখা ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে ৭ দিনের মধ্যে ব্যবস্থা চাইলেন এমপি

রাস্তা, সেতু ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নকাজ শুরু করে তা ফেলে রেখে জনভোগান্তি সৃষ্টি করা ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে আগামী সাত দিনের মধ্যে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন মানিকগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য এস এ জিন্নাহ কবীর। সোমবার (২৮ সেপ্টেম্বর) বিকেলে শিবালয়ে শারদীয় দুর্গাপূজা ২০২৬ উদ্যাপন উপলক্ষে আয়োজিত প্রস্তুতিমূলক সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ দাবি জানান।
এস এ জিন্নাহ কবীর বলেন, উন্নয়নের নামে চলাচলের উপযোগী রাস্তা ভেঙে অপরিকল্পিতভাবে কাজ ফেলে রাখায় সাধারণ মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। রাস্তা, সেতু কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নয়নকাজ শুরু করে তা শেষ না করে যারা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। আগামী সাত দিনের মধ্যে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।
তিনি বলেন, উন্নয়নকাজ কোনোভাবেই দীর্ঘদিন ফেলে রাখা যাবে না। কাজের কারণে মানুষের স্বাভাবিক চলাচল ব্যাহত হলে এর দায় সংশ্লিষ্টদের নিতে হবে। জনগণের দুর্ভোগ কমাতে কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করার পাশাপাশি নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প শেষ করার ওপরও গুরুত্ব দিতে হবে।
সভায় সভাপতিত্ব করেন শিবালয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মনিষা রানী কর্মকার। এ সময় শিবালয় থানার ওসি মো. আমিনুল ইসলাম, হাইওয়ে থানার ওসি হারুন অর রশীদ, নৌ থানার ওসি মো. শাহদাত, মানিকগঞ্জ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সত্যেন কান্ত পণ্ডিত ভজন, জেলা যুবদলের আহ্বায়ক কাজী মোস্তাক হোসেন দিপু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক হাজী মো. মিজানুর রহমান লিটন, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক নাসির উদ্দিন, বিএনপি নেতা সুজাউদ্দিন বুলবুলসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ও জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
এ ছাড়া বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান কল্যাণ ফ্রন্টের সভাপতি নিখিল চন্দ্র মালো, সাধারণ সম্পাদক বিকাশ কুমার দাস, শিবালয় সর্বজনীন দুর্গাপূজা মন্দির কমিটির সভাপতি সুনিল চন্দ্র নাথ, নয়াবাড়ী বড়বাড়ি সর্বজনীন দুর্গা মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক উজ্জ্বল কুমার চৌধুরী, উথুলী সর্বজনীন দুর্গা মন্দির কমিটির সভাপতি দীপেন্দ বাবু, মহাদেবপুর ইউনিয়ন পূজা কমিটির চঞ্চল মুখার্জিসহ বিভিন্ন পূজামণ্ডপের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
সভায় জানানো হয়, এ বছর শিবালয় উপজেলায় ৯৪টি পূজামণ্ডপে শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে। পূজা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, নিরাপত্তা এবং প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতা নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়।
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