নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতার হাত-পায়ের রগ কর্তন

নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের মানিকগঞ্জ জেলা কমিটির উপকর্মসংস্থান-বিষয়ক সম্পাদক বশিরকে কুপিয়ে দুই হাত ও দুই পায়ের রগ কেটে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে ঢাকার একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
গতকাল রোববার রাতে সদর ও সিংগাইর উপজেলার সীমান্তবর্তী একটি ইটভাটার কাছে এ ঘটনা ঘটে। আহত বশির সদর উপজেলার বেতিলা-মিতরা ইউনিয়নের পালোরার চর গ্রামের মনির হোসেনের ছেলে।
আজ সোমবার দুপুরে মানিকগঞ্জের জ্যেষ্ঠ সহকারী পুলিশ সুপার ফাহিম আসজাদ জানান, ঘটনাস্থল সদর থানা এলাকার শেষ সীমানা থেকে সিংগাইর থানা এলাকার প্রায় ২০০ গজের মধ্যে। কারা এবং কী কারণে বশিরের ওপর হামলা চালিয়েছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিরোধের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এ ঘটনায় মামলার প্রক্রিয়া চলছে।
এদিকে ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে আজ দুপুরে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের জেলা সভাপতি এম এ সিফাদ কোরাইশী ও সাধারণ সম্পাদক রাজিদুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বিবৃতি দেওয়া হয়। এতে হামলার জন্য বিএনপি-জামায়াতের লোকজনকে দায়ী করা হয়েছে।
অভিযোগ অস্বীকার করে জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আব্দুল খালেক শুভ বলেন, বশিরকে তাঁর বন্ধুরাই কুপিয়েছেন বলে শুনেছি। রাতে ইটভাটায় তিনি কার সঙ্গে এবং কেন গিয়েছিলেন, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। মাদকের টাকা ভাগাভাগি নিয়ে বিরোধের জেরেও হামলা হয়ে থাকতে পারে বলে স্থানীয়ভাবে আলোচনা রয়েছে। এ ঘটনায় বিএনপি বা ছাত্রদলের নাম জড়িয়ে নিষিদ্ধ সংগঠনটি গুজব ছড়াচ্ছে বলেও তিনি দাবি করেন।
সিংগাইর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাজহারুল ইসলাম বলেন, হামলাকারীরা বশিরের পরিচিত ও বন্ধু বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। তাঁদের বাড়িও সদর উপজেলায়। কীভাবে এবং কেন বশিরকে ইটভাটায় নেওয়া হয়েছিল, কারা সেখানে ছিল এবং হামলার পেছনে কী কারণ রয়েছে, সবকিছু তদন্ত করা হচ্ছে।
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