চায়না জাল তৈরির কারখানায় অভিযান, ৪১ লাখ টাকা মূল্যের জাল জব্দ

নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে একটি অবৈধ চায়না জাল তৈরির কারখানায় অভিযান চালিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গত বুধবার বিকেলে উপজেলার সদর ইউনিয়নের মধ্যরাজীব সয়ারকাজী পাড়া এলাকায় এ অভিযান চালান কিশোরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আরিফুর রহমান।
অভিযানে আনুমানিক ৪১ লাখ টাকার চায়না জাল ও চারটি বিদ্যুচ্চালিত সেলাই মেশিন জব্দ করা হয়েছে। জব্দকৃত চায়না জাল ও সেলাই মেশিনগুলো কিশোরগঞ্জ থানায় রাখা হয়েছে।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার মধ্যরাজীব সয়ারকাজী পাড়া এলাকার কালু মামুদের ছেলে খলিল ও জলিল নিজ বাড়িতে একটি অবৈধ চায়না জাল তৈরির কারখানা গড়ে তোলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত বুধবার বিকেলে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সেখানে অভিযান পরিচালনা করেন। ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতি বুঝতে পেরে কারখানার মালিক পালিয়ে যান। পরে কারখানাটি থেকে আনুমানিক ৪১ লাখ টাকার চায়না জাল ও চারটি বিদ্যুচ্চালিত সেলাই মেশিন জব্দ করা হয়।
একই সময় কারখানাটির পাশে দুলু মিয়া নামের আরেকজনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে চায়না জাল জব্দ করা হয় এবং তাঁকে পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা হয়।
কিশোরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লুৎফর রহমান বলেন, জব্দকৃত অবৈধ চায়না জাল ও সেলাই মেশিনগুলো থানায় জমা রাখা আছে। জেলা বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশনা পাওয়ার পর পুড়িয়ে ধ্বংস করা হবে।
এ বিষয়ে কিশোরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আরিফুর রহমান বলেন, একটি বাড়িতে কারখানা গড়ে তুলে অবৈধ চায়না জাল তৈরি করা হতো। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালিয়ে আনুমানিক ৪১ লাখ টাকা মূল্যের অবৈধ চায়না জাল ও চারটি বিদ্যুচ্চালিত সেলাই মেশিন জব্দ করা হয়। তিনি আরও বলেন, দেশীয় মাছ রক্ষায় অবৈধ জাল তৈরির এ কারখানার সন্ধান পাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশীয় মাছের প্রজনন ও সংরক্ষণে ক্ষতিকর এসব জালের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।
ঢাকার আশুলিয়ায় এক যুবককে হত্যার পর তাঁর মরদেহ পুকুরে ফেলে দেওয়ার ঘটনায় প্রায় দেড় বছর পর হত্যার রহস্য উদ্ঘাটনের দাবি করেছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)। এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।১০ মিনিট আগে
খুলনায় এক মতবিনিময় সভায় শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেছেন, দীর্ঘদিন গ্রাম থেকে শহরে আসা শিক্ষকদের আবার গ্রামে পাঠানো হবে। তিনি শিক্ষক-সংকট, এইচএসসি পরীক্ষা, প্রশ্নফাঁসের গুজব, মিড ডে মিল এবং শিক্ষা কর্মকর্তাদের বদলি নিয়েও বক্তব্য দেন।১৬ মিনিট আগে
অসুস্থ স্বামী ও দুই নাতিকে নিয়ে মানবেতর দিন কাটাচ্ছেন ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার ৮ নম্বর পক্ষিয়া ইউনিয়নের বেড়িবাঁধ এলাকার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রিজিয়া বিবি। ষাটোর্ধ্ব রিজিয়া নিজে অনাহারে, অর্ধাহারে থেকে নাতিদের পড়াশোনা করাচ্ছেন শুধু এই আশায়, তারা একদিন মানুষ হবে।২৩ মিনিট আগে
বগুড়ায় আট বছর বয়সী এক শিশুকে যৌন হয়রানি ও ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে আব্দুল আলীম (৪২) নামের এক মাদ্রাসাশিক্ষক ও মসজিদের ইমামকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আজ বৃহস্পতিবার (২৫ জুন) বিকেলে বিক্ষুব্ধ জনতা অভিযুক্ত মাদ্রাসাশিক্ষককে গণপিটুনি দিয়ে আটকে রেখে পুলিশে খবর দেয়।২৫ মিনিট আগে