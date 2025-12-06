Ajker Patrika

ট্রাকচাপায় ইপিজেড শ্রমিকের মৃত্যু

নীলফামারী প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
নীলফামারীতে ট্রাকচাপায় হেলাল হোসেন (৩৫) নামে উত্তরা ইপিজেডের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (৬ ডিসেম্বর) সকালে নীলফামারী-সৈয়দপুর মহাসড়কের কাচারিবাজার এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

নিহত হেলাল সদর উপজেলার উত্তর আরাজি চড়াইখোলা গ্রামের নাইজুল ইসলামের ছেলে এবং উত্তরা ইপিজেডের মেইগো বাংলাদেশ কারখানার শ্রমিক।

স্থানীয়রা জানায়, প্রতিদিনের মতো মোটরসাইকেলে কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন হেলাল। কাচারিবাজার এলাকায় পৌঁছালে একটি দ্রুতগতির ট্রাক তাঁর মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেয়। এতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তিনি রাস্তায় পড়ে গেলে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে নীলফামারী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম আর সাঈদ জানান, দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাকটি আটক করা হয়েছে, তবে চালক পলাতক। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

ট্রাক চাপানীলফামারীমৃত্যুদুর্ঘটনাশ্রমিক
