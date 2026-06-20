Ajker Patrika
নীলফামারী

নীলফামারীতে বিপৎসীমার কাছাকাছি তিস্তার পানি

নীলফামারী প্রতিনিধি
আপডেট : ২০ জুন ২০২৬, ১৯: ৫০
নীলফামারীতে বিপৎসীমার কাছাকাছি তিস্তার পানি
তিস্তা ব্যারাজ। ছবি: সংগৃহীত

উজানের ঢলে বৃদ্ধি পেয়েছে তিস্তা নদীর পানি। আজ শনিবার সকাল ৬টায় ডালিয়ায় তিস্তা ব্যারাজ পয়েন্টে নদীর পানি বিপৎসীমার ৫ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয়। বেলা ৩টায় কিছুটা কমে বিপৎসীমার ১৫ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। তবে এই মুহূর্তে বন্যার কোনো সম্ভাবনা নেই বলে জানায় পানি উন্নয়ন বোর্ড।

ডালিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র সূত্র জানায়, উজানের ঢলে আজ সকাল ৬টায় তিস্তা ব্যারাজ পয়েন্টে নদীর পানি বিপৎসীমার ৫ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয়। এরপর কিছুটা কমে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২ট পর্যন্ত ১৩ সেন্টিমিটার এবং বেলা ৩টায় ১৫ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয়। এর আগে গত শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় ওই পয়েন্টে নদীর পানি বিপৎসীমার ২০ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। সেখানে নদীর পানির বিপৎসীমা ৫২ দশমিক ১৫ সেন্টিমিটার।

তিস্তার পানি বৃদ্ধির ফলে বন্যার শঙ্কায় রয়েছে তিস্তাপারের নিম্নাঞ্চলের মানুষ। জেলার ডিমলা উপজেলার টেপাখড়িবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. রবিউল ইসলাম বলেন, পানি বৃদ্ধি পেয়ে তিস্তাপারের নিম্নাঞ্চলে পানি বাড়ছে। তবে এখনো চরাঞ্চলের বাড়িঘরে পানি ওঠেনি। যেকোনো সময় পানি বিপৎসীমা অতিক্রম করে বন্যার শঙ্কায় রয়েছে মানুষ।

ডালিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী অমিতাভ চৌধুরী বলেন, উজানের ঢলে তিস্তা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। আজ সকাল ৬টায় বিপৎসীমার ৫ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হলেও বেলা ৩টায় বিপৎসীমার ১৫ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। পানি বিপৎসীমার কাছাকাছি প্রবাহিত হলেও এই মুহূর্তে বন্যার আশঙ্কা নেই।

বিষয়:

নীলফামারীজেলার খবররংপুর বিভাগপানিপানি উন্নয়ন বোর্ড
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